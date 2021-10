Dodge Journey: bekende naam

In autoland is soms niets wat het lijkt. De nieuwe Dodge Journey die in dit artikel de hoofdrol speelt, is daar een perfect voorbeeld van. Hoewel de Journey een zelfs voor de Europese consument bekende modelnaam heeft, is de Dodge auto net zo Amerikaans als dat de Cygnet een Aston Martin was.

Dodge trok in 2011 de stekker uit het Europese verkoopavontuur en dus viel in dat jaar ook het doek voor de Journey. Althans, in Nederland. Elders in Europa mocht de in 2008 door Dodge geïntroduceerde SUV nog even door als Fiat Journey en in thuisland Verenigde Staten ging de Dodge-versie nog vrolijk door. De laatste Journey rolde vorig jaar van de band, maar er is nu een compleet nieuwe.

Hoewel Dodge modelnaam Journey weer toepast op een SUV, is de auto die er als basis voor dient feitelijk helemaal geen Dodge. De nieuwe Dodge Journey is namelijk een SUV van de Chinese fabrikant GAC Motor. GAC en het in Stellantis opgegane Fiat Chrysler Automobiles, het voormalig moederbedrijf van Dodge, hebben namelijk een samenwerkingsverband die het voor Dodge onder meer mogelijk maakt in China's auto's te bouwen en aan de man te brengen. Nu gaan er ook modellen de andere kant op, de nieuwe Journey is namelijk een GAC GS5 met een afwijkende neus en een eigen bilpartij met nieuwe lichtunits. De GS5 is een in 2018 op de Chinese markt gebrachte SUV die in China al is gefacelift en daar als GS4 Plus naast de 'oude GS5' wordt verkocht.

De Dodge Journey heeft in alle gevallen een 169 pk sterke 1.5 onder de kap, een viercilinder turbomotor die is gekoppeld aan een zestraps automaat. Of de Amerikaanse kant klaar is om in een Chinese Dodge te stappen? We wagen het te betwijfelen. Voorlopig gaan we daar ook niet achter komen. De nieuwe Dodge Journey wordt vooralsnog alleen in Mexico verkocht. De zo'n 4,7 meter lange SUV heeft er een vanafprijs van omgerekend zo'n €24.000.