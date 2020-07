Dodge Durango nu ook als SRT Hellcat!

De Durango is een SUV van Dodge die net als het gros van de Dodge-producten momenteel aardig op leeftijd begint te raken. De in 2010 gepresenteerde SUV ondergaat nu een modeljaarupdate waarbij het opvallendste nieuws de komst van een nieuwe krachtige versie is. Dat Dodge de Durango een knallend afscheid wil geven, lijkt daarmee duidelijk. In 2017 voegde Dodge nog een SRT-variant met een 482 pk en 637 Nm sterke 6.4 HEMI-V8 aan het leveringsgamma van de vijf meter lange SUV toe, maar daar komt nu doodleuk een Hellcat-variant bij!

De Durango SRT Hellcat krijgt een van een heftige 2,7-liter grote supercharger voorziene 6.2 V8 onder de kap die maar liefst 720 pk en 875 Nm levert. Daarmee is het direct de krachtigste SUV die je momenteel bij een fabrikant kunt bestellen. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) legt het gevaarte in 3,5 seconden af. Zijn topsnelheid: 290 km/h. Schakelen gaat met een achttraps automaat. Uiteraard heeft Dodge zaken als het onderstel en de remmerij van de Durango aangepakt. Volgens de Amerikanen is de SUV minder onderstuurd en helt de koets in bochten minder over dan de reguliere versies. De Hellcat staat op 20-inch lichtmetaal waar zich extra bijterige remschijven en klauwen achter schuilhouden.

De SRT Hellcat krijgt net als de rest van het Durango-gamma een aangepast front met nieuwe plattere koplampunits en een nieuwe grille. Ook het interieur van alle Durango's wordt aangescherpt. Niet alleen krijgt de SUV een nieuw instrumentarium, ook de complete middenconsole gaat op de schop. We zien een nieuw 10,1 groot infotainmentscherm dat wordt geflankeerd door grotere ventilatieroosters. De knoppenbrij onder het scherm is vervangen voor een reeks meer geordende druktoetsen. Ook wordt het instrumentarium vervangen door een moderner exemplaar. De Hellcat-variant krijgt onder meer een sportstuur en sportstoelen.

Vorig jaar wist Dodge in de Verenigde Staten nog ruim 94.000 exemplaren van de Durango te verkopen. In Nederland is de auto, net als het gros van het Dodge-gamma, niet te krijgen.