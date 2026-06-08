Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Dodge Charger
Dodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge ChargerDodge Charger
 
Nieuws

Dodge Charger naar Europa: elektrisch, maar ook met dikke benzinemotoren

Het kan weer!

Lars Krijgsman
7

Is er in een wereld waarin zelfs auto's als de BMW M5, Audi RS5 en Mercedes-AMG C63 plug-in hybrides zijn, ruimte voor de Dodge Charger? Zeker! Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa. Je leest het goed: de Dodge Charger komt onze kant op!

De Dodge Charger bevindt zich in goed gezelschap. Net als de Ford Mustang en Chevrolet Corvette mag de Charger zich een regelrecht Amerikaans auto-icoon noemen. De huidige generatie Dodge Charger verving medio 2023 zowel de Charger als de Challenger en is er als driedeurs- en vijfdeurs liftback. De driedeurs geldt daarbij als opvolger van de Challenger. Naar Europa kwam de Charger niet, maar dat verandert. Stellantis meldt trots dat de Dodge Charger klaar is voor een Europees avontuur.

In Europa wordt de Dodge Charger straks geleverd via importeur KW Automotive. In welke smaken de Charger onze kant op komt, is nog niet bekend. In de Verenigde Staten valt er in ieder geval heel wat te kiezen. De Charger is er onder meer met een 3-liter twinturbo zes-in-lijn die 426 pk of 558 pk op de been brengt. De variant met benzinemotoren heet 'Charger Sixpack'. De Charger is er als Charger Daytona ook met elektrische aandrijflijnen. De mildste elektrische variant schopt het al tot 503 pk en 548 Nm. De krachtigste variant is met 679 pk en 850 Nm werkelijk beresterk.

Wie Charger zegt, zegt 'V8'. Ook de nieuwe Charger heeft kennisgemaakt met een achtcilinder, al was dat vooralsnog slechts eenmalig. Speciaal voor de dragstrip bouwde Dodge 50 'Hustle Stuff Drag Pak'-exemplaren met een 5.8-V8 die meer dan 1.000 pk op de been bracht.

Leuk weetje: de Charger staat op het STLA Large-platform. Daarop zouden ook de nieuwe Alfa Romeo Giulia en Stelvio komen te staan. Wat er met die Alfa's gaat gebeuren, is vooralsnog niet helder. Dat nota bene de Dodge Charger op dit platform wél naar Europa komt, is op zijn zachtst gezegd frappant te noemen.

7 Bekijk reacties
Dodge Dodge Charger Elektrische Auto
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Dodge Charger SRT 3.6 DE PRIJS IS EX BTW EX BPM WE HEBBEN DE TWEE OP VOORRAAD

Dodge Charger

SRT 3.6 DE PRIJS IS EX BTW EX BPM WE HEBBEN DE TWEE OP VOORRAAD

  • 2021
  • 141.048 km
  • Benzine

Automatisch

Online sinds 2 weken
Handelsonderneming Kasch
prijs op aanvraag
Dodge Charger 500 Coupe | 1970

Dodge Charger

500 Coupe | 1970

  • 1970
  • 55.637 km
  • Benzine
  • 169kW/230pk

Automatisch

Online sinds 1 maand
E&R Classics
€ 89.950
Dodge Charger SXT V6 AIRCO | CRUISE | CV | ALRM/SP | LEDER | SCHUIFDAK | LMV

Dodge Charger

SXT V6 AIRCO | CRUISE | CV | ALRM/SP | LEDER | SCHUIFDAK | LMV

  • 2007
  • 183.235 km
  • Benzine
  • 186kW/253pk

Automatisch

Online sinds 2 maanden
Autobedrijf Verharen
€ 9.900
Dodge Charger SRT 392 6.4L Hemi 485pk Aut. Leer Navi Camera Xenon PDC Memory seats Stoelverwarming voor & achter Climate C. Cruise C. LM velgen

Dodge Charger

SRT 392 6.4L Hemi 485pk Aut. Leer Navi Camera Xenon PDC Memory seats Stoelverwarming voor & achter Climate C. Cruise C. LM velgen

  • 2015
  • 57.940 km
  • Benzine
  • 357kW/485pk

Automatisch

Online sinds 3 maanden
Auto Villa
€ 87.500

Lees ook

Nieuws
youngtimers

Voor nog geen €10.000 koop je deze youngtimers met klinkende klassieke namen

Nieuws
Dodge Charger Daytona Four Door

Dodge Charger Daytona Sedan: Amerikaans broertje van elektrische Alfa Romeo Giulia

Nieuws
Dodge Charger 2024

Bijna klaar voor 2026: dit is de energiedichtheid van de solid state-accu’s van Stellantis

Nieuws
Dodge Charger solid state accu

Stellantis hangt veelbelovende solid state-accu in Dodge Charger

Designreview
Dodge Charger designreview

Designreview Dodge Charger: 'Ondanks noodzakelijk accupakket best een aardige muscle car'

Lezersreacties (7)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.