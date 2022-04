Dodge Charger 'General Lee' (1969) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Bij het zien van deze Dodge Charger gaat ongetwijfeld het hart sneller kloppen bij veel mensen die in de jaren 80 en 90 jonge Tv-kijkers waren. We hebben hier een heuse tot 'General Lee' omgetoverde Charger voor ons, met de handtekening van Bo Duke.

De dertigers en veertigers onder ons keken vroeger ongetwijfeld met verwonderde jeugdige blikken naar 'The Dukes Of Hazzard'. De Amerikaanse jaren 80-serie waarin de neven Bo en Luke Duke met hun feloranje Dodge Charger keer op keer sheriff Rosco P. Coltrane te snel af waren. Met de General Lee leek alles mogelijk. Geen ravijn was te breed om met de opvallende Charger overheen te vliegen, elke totaal absurde sprong overleefde de General Lee. Dat gold overigens niet voor de Chargers die voor de opnames gebruikt werden, want er zijn naar verluidt maar liefst zo'n 300 Chargers gesneuveld voor de stunts.

Deze vers uit de Verenigde Staten gehaalde Charger wist gelukkig uit de klauwen van de producenten te blijven. Volgens de aanbieder is de Charger recent helemaal gerestaureerd en daarbij ook volledig omgetoverd tot de General Lee. Onder de kap tref je de originele motor nog, een 6,3-liter grote V8 die via een drietraps automaat zijn krachten naar de achterwielen stuurt. Naar huidige maatstaven is het vermogen van grofweg 330 pk voor zo'n monsterlijk groot blok niet veel, maar reken maar dat het van de Charger een heerlijk ongetemd beest maakt. Bovendien zal iedereen je aan horen komen, zelfs als je geen 'Dixie Horn' hebt zoals de General Lee dat in de serie wel had. Het is niet helemaal duidelijk of deze Charger een dergelijke meertonige claxon aan boord heeft.

Met de huidige benzineprijzen moet je van goeden huize komen als je hiermee vaak de weg op wil gaan. Maar ach, dat moet je ook al om de Charger aan te kunnen schaffen. Dit is namelijk met afstand de duurste auto die we tot nu toe in deze rubriek uitgelicht hebben: maar liefst €79.945 is de vraagprijs. Dan moet je wel een heel gepassioneerde Dukes-fan zijn als je dat geld ervoor neer wil leggen. Tegelijkertijd is het voor een Charger uit 1969 an sich niet per se een absurde prijs. Voor een niet tot General Lee omgetoverde puntgave Charger moet je ook al snel op zo'n bedrag rekenen. En dan heb je niet de handtekening van Bo Duke (John Schneider) op je dashboard staan.