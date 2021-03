Dodge Charger en Challenger met Hemi V8 begrensd op 3 pk

Wie in de Verenigde Staten een Dodge Charger of Challenger met 6,4-liter grote Hemi V8 of met de kolderiek krachtige 6.2 Hemi V8 met supercharger voor de deur heeft staan, kan gratis een bezoekje brengen aan de Dodge-dealer voor een gratis beveiligingsupdate. Na de kosteloze softwarematige update kan de eigenaar van de Dodges het vermogen van z'n met V8-kracht uitgeruste muscle car na het invoeren van een viercijferige code in het Uconnect-infotainmentsysteem begrenzen op 2,8 pk en 30 Nm. Het toerental blijft in deze speciale niveau op het stationaire niveau en overstijgt de 675 tpm niet.

Natuurlijk heeft de update niets met het vergrote van de rijpret te maken. Integendeel. De speciale modus moet voorkomen dat auto's gestolen worden. "De beschermende software moet voorkomen dat auto's gestolen worden. Snel wegkomen of joyrijden is zo niet meer mogelijk," zegt Dodge-CEO Tim Kuniskis in een begeleidend schrijven. "Dagelijks worden er in de Verenigde Staten meer dan 150 auto's gestolen. Dat is veselijk voor iedere auto-eigenaar. Dieven hebben het ook gemunt op Dodge's met veel vermogen."

De beveiligingsupdate is beschikbaar voor Dodges Charger en Challenger vanaf modeljaar 2015 met 6.4 Hemi V8 of de supercharged 6.2 Hemi V8 onder de kap. Die laatste is de machine die in de Hellcat-versies voor dik 700 pk aan Amerikaans geweld zorgt.