Op diverse plekken in het land leidt een geldtekort bij Rijkswaterstaat tot problemen op de weg. Beschadigde wegdelen zijn afgesloten en het is maar de vraag wanneer het hersteld kan worden. Lokale politici roeren zich, soms met succes.

Eerder deze week schreven we al over wegafsluitingen op de A4 bij Leiden wegens vorstschade, waar geen duidelijk uitzicht op verbetering was. Er is een enorm geldtekort van dik 20 miljard euro bij Rijkswaterstaat en daarom moeten er keuzes gemaakt worden en liggen dergelijke reparaties niet direct meer bovenop de spoedstapel. Het gevolg: automobilisten moeten voorlopig maar voor lief nemen dat een deel van de weg niet open is en het is vaak niet helder wanneer het opgelost kan worden.

Dergelijke problemen duiken op diverse plekken in het land op. Zo werd ook de A2 bij Abcoude vorige week deels afgesloten wegens vorstschade en daar kwam Rijkswaterstaat met een lastig bericht. Het was nog maar de vraag wanneer er werk van gemaakt kon worden: "Er is momenteel meer onderhoud nodig dan er geld beschikbaar is om alles meteen aan te pakken. Daardoor moeten er slimme keuzes worden gemaakt welke reparaties prioriteit krijgen", aldus een woordvoerder tegenover het AD.

Ondertussen is toevallig dat deel juist wél weer open voor verkeer, maar in het oosten van het land is er momenteel net als op de A4 nog altijd een wegafsluiting zonder heldere oplossingstermijn. Bij Hengelo (OV) is de oprit naar de A1 al sinds vorige week dicht wegens vorstschade en daar is men al gewaarschuwd dat dat wel eens maanden zo kan blijven. Net als bij Abcoude, waar druk vanuit lokale politiek kennelijk heeft geholpen, roepen lokale bestuurders in Twente de minister van I&W op tot snelle reparatie: "Het kan niet zo zijn dat een noodzakelijke spoedreparatie uitblijft door interne budgettaire beperkingen", aldus voormalig minister en nu Twente Board-voorzitter Ank Bijleveld in een brief.