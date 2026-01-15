Dit zijn volgens vrouwen de Auto's van het Jaar

De mening van vrouwen en mannen over auto's komt schijnbaar niet overeen. Althans, dat lijkt de visie te zijn van de organisatie van Women's Worldwide Car of the Year. Dit zijn - verdeeld over zes categorieën - de auto's van het jaar volgens een vakjury die enkel uit vrouwen bestaat.

Er zijn diverse Auto van het Jaar-verkiezingen; internationale, nationale en varianten daarvan. De Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY) is er daar een van. Welke auto en auto's de titel Women's Worldwide Car of the Year verdient, wordt bepaald door een internationale vakjury die uit 54 vrouwelijke autojournalisten bestaat. Uit een selectie van 55 automobiele kandidaten zijn dit in zes categorieën de winnaars.

In de categorie 'compacte auto' is de nieuwe Nissan Leaf verkozen tot Women's Worldwide Car of the Year. In de categorie 'Compact SUV' is het vervolgens de Skoda Elroq die met de bokaal aan de haal gaat, terwijl de Leaf en de Elroq in zekere zin allebei compacte cross-achtigen zijn. De Mercedes-Benz CLA wint ook de hoofdprijs, maar dan in de opmerkelijk gekozen categorie 'Large Car', terwijl het de kleinste sedan van Mercedes-Benz is. Euro NCAP schaarde de CLA nog onder het label 'kleine gezinsauto'.

De Hyundai Ioniq 9 is door de vakjury in de categorie 'Large SUV' verkozen tot winnaar. Dat is inderdaad een grote SUV. De in Nederland niet leverbare Toyota 4Runner wint in de categorie '4x4', de Lamborghini Temerario in de groep 'Performance Car'.

Op termijn wordt in van deze zes auto's nog tot 'algemeen winnaar' verkozen. Vorig jaar was dat de Hyundai Santa Fe.