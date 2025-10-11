Elke occasionkoper heeft zo zijn eigen wensen: de een wil per se achterwielaandrijving en de ander wil graag een automaat, maar ook makkelijk in- en uit kunnen stappen is voor sommigen een must. Op het occasionplatform van AutoWeek staan duizenden auto’s met een instaphoogte van minstens 700 mm, daarvan nemen de vijf goedkoopste auto's onder de loep. Auto’s die bedoeld zijn voor export, bedrijfswagens en auto’s waarvan de motor moet worden vervangen, zijn niet opgenomen in dit overzicht.

Renault Espace €850

Deze Fransman is de goedkoopste auto met een grotere instaphoogte. Voor €850 krijg je 740 mm aan instaphoogte bij de voorstoelen. Dit blauwgrijze exemplaar behoort tot de vierde generatie Espace, heeft 273.794 km gereden, en is net als zijn voorgangers erg ruim. De Renault Espace biedt ruimte aan zeven mensen. Met de derde zitrij geïnstalleerd blijft er nog 291 liter bagageruimte over. Om die te benutten moet je over een tildrempel van 570 mm heen. De stoelen zijn echter eenvoudig te verschuiven of te verwijderen, waardoor de bagageruimte kan toenemen tot 2.860 liter.

De Espace is groot en dus zwaar, leeg weegt-ie 1.660 kilo. De 170 pk sterke tweeliter benzine turbomotor trekt hem, volgens de fabrieksopgave, in iets minder dan 10 seconden naar de 100 km/h. De topsnelheid bedraagt 205 km/h. De motor die in deze Espace ligt, redt dat waarschijnlijk niet. In de advertentie staat dat de turbo ‘niet in orde’ is. Wat het exacte probleem is wordt niet vermeld. Het vervangen van de gehele turbo kan circa €1.500 kosten. De Espace verbruikt 9,7 liter benzine per 100 km (1 op 10,3).

Verder is de Renault gebouwd om lang comfortabel te kunnen reizen. Verwacht geen sportief rijgedrag, maar reken op Franse vering en een ietwat vage besturing. Dit exemplaar heeft het uitrustingsniveau Privilège en zit voor het geld fijn in zijn spullen en is onder andere voorzien van cruisecontrol, klimaatcontrole, regensensor en parkeerhulp. Ondanks die parkeerhulp zitten er wel een paar krasjes op de auto.

Deze Espace heeft nog een geldige apk tot 4 maart 2026. Mocht je geïnteresseerd zijn in het Franse ruimtewonder uit 2005, dan kun je terecht in Zevenbergen.

Dit is niet de enige vriendelijk geprijsde Espace op ons occasionplatform. Hier vind je er nog een aantal.

Chrysler Voyager €1.750

Amerikanen zijn niet vies van een hoge zit en dat merk je ook in deze Chrysler Voyager uit 2005. De zilvergrijze Chrysler kost €1.750 en de instaphoogte is 780 mm. De Voyager is net als de Renault Espace een MPV-pionier. In 1988 kwamen de eerste Voyagers in Nederland op de markt. De Voyager uit 2005 behoort tot de vierde generatie. Op de kilometerteller staat 301.926 km.

De Chrysler Voyager 2.4 SE is een zware jongen (1.805 kg) en biedt plaats aan zeven personen. De stoelen zijn op verschillende manieren in de rails te schuiven, waardoor je de keuze hebt tussen een vergaderopstelling en een conventionele stoelopstelling. Met alle stoelen op hun plaats blijft er nog 440 liter bagageruimte over, om die te bereiken moet je over een tildrempel van 600 mm heen.

De Voyager die te koop staat wordt aangedreven door een 2,4 liter-viercilinder benzinemotor. Die levert 147 pk en daarmee accelereert de Amerikaan in 12,5 seconden naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 183 km/h. Het blok is niet heel zuinig: het slurpt 9,9 liter per 100 gereden kilometers (1 op 10,1).

De MPV is gebouwd om veel mensen op een rustige manier te vervoeren. Het onderstel is, ondanks de bladveren achter, zacht en ook de stoelen dragen bij aan het comfort. Aan de buitenkant van deze Chrysler valt een deukje te ontdekken, maar voor de kilometerstand ziet het er nog best netjes uit. Ook het interieur lijkt nog in goede staat te verkeren. Wat ook bijdraagt aan een comfortabele reis is de airconditioning, waarmee deze Voyager is uitgerust.

De Chrysler Voyager heeft nog een geldige apk tot 3 juli 2026. Geïnteresseerd? Dan kun je terecht in Vuren, dat ligt vlak bij Gorinchem.

Fiat Dobló €1.950

De gedeelde derde plek is voor Italië en met een babyblauwe Fiat Doblò. Die heeft een instaphoogte van 700 mm bij de voorstoelen en kost €1.950. Deze auto komt uit 2004, dat betekent dat het een eerste generatie Doblò betreft. Hij heeft 334.071 kilometer op de teller staan.

De Fiat is ontworpen als bestelbusje en dat zie je in allerlei aspecten terug. Kijk maar eens naar de plastic carrosseriedelen. Schuifdeuren zijn ook aanwezig, waardoor ook de achterpassagiers makkelijk in en uit kunnen stappen. Daarnaast is de kofferbak met 750 liter erg bruikbaar. De tildrempel is 540 mm hoog.

De Fiat Doblò 1.6 16V Active wordt aangedreven door een 104 pk sterke viercilinder-benzinemotor. Als je wilt sprint je met de Fiat in 12,6 seconden naar de 100 km/h; je kunt de Doblò doortrekken tot 168 km/h. Het gemiddelde verbruik is 8,6 liter per 100 km (1 op 11,6).

De bestelbusgenen van de Doblò zijn ook voelbaar in het rijgedrag. Verwacht geen sportieve prestaties, maar een auto die de neiging heeft om over te hellen en over de voorwielen wegglijdt als het wat harder gaat. Het interieur is degelijk, maar het ziet er weinig sprankelend of luxueus uit. Wel is de Doblò uitgerust met airconditioning. Dit koopje staat op lichtmetalen wielen en ziet er vanbuiten ook nog puik uit.

Ben je verliefd geworden op deze aandoenlijke Fiat, dan kun je terecht in Harderwijk. Is deze kleur niet helemaal jouw smaak? Kijk dan eens naar deze vriendelijk geprijsde Doblò’s.

Kia Sorento €1.950

Ook voor de liefhebbers van dieselmotoren in combinatie met een hoge instap valt er het nodige te kiezen. Kijk maar eens naar deze €1.950 kostende zilvergrijze Kia Sorento met een 780 mm hoge instap.

Waar de huidige Kia Sorento er sinds de meest recente facelift alleen nog maar als plug-in hybride is, werd de eerste generatie (2002-2006) nog geleverd met benzine en dieselmotoren. De Kia Sorento 2.5 CRDi Adventure die hier te koop staat heeft met zijn 427.364 km al behoorlijk wat ervaring. Onder de motorkap ligt een 142 pk sterke 2,5-liter viercilinder. De Sorento is de enige automaat in dit lijstje. Met die 142 pk sprint de SUV in 15,5 seconden naar de 100 km/h, bepaald geen sprintwonder dus. Zijn topsnelheid bedraagt aldus Kia 167 km/h. Volgens de fabriek ligt het verbruik op 8,4 liter per 100 km (1 op 11,9).

De Sorento drijft alle vier de wielen aan en staat op een klassiek ladderchassis, wat de terreinprestaties ten goede komt, maar het heeft ook een nadeel. Door deze techniek wordt de Kia behoorlijk zwaar. De Sorento tikt bijna de twee ton aan (1.959 kg). De auto biedt minimaal 900 en maximaal 1.960 liter bagageruimte, maar om die te benutten moet je je goederen wel over een flinke tildrempel van 820 mm tillen.

De Kia Sorento die hier staat ziet er vanbuiten, zeker met de kilometerstand in het achterhoofd, best netjes uit. Ook het interieur verkeert, op wat instapschade op de bestuurdersstoel na, in een prima staat. Het leven van de bestuurder wordt veraangenaamd met opties als cruisecontrol en klimaatcontrole.

Hij rijdt op diesel en dat brengt naast een hoge mrb nog een nadeel met zich mee. Deze Sorento behoort tot de emissieklasse 3 en daarmee kom je niet elke milieuzone in.

De Sorento heeft sinds 2023 geen geldige apk meer en moet dus opnieuw worden gekeurd als je de openbare weg op wil. Deze Zuid-Koreaan had nog maar één eerdere eigenaar. Wil jij de tweede eigenaar worden? Dan kun je terecht in Terneuzen.

Hyundai Tucson €1.985

Plek vijf is ook voor Zuid-Korea. Voor 1.985 piek koop je deze Hyundai Tucson met een instaphoogte van 700 mm. Deze zilvergrijze Tucson komt uit 2007 en behoort daarmee tot de eerste generatie van deze SUV. De Tucson was ook leverbaar als diesel, maar deze occasion rijdt op benzine. De kilometerstand bedraagt 359.215 km.

Die benzine is de brandstof voor een 141 pk sterke tweeliter-viercilinder. Daarmee accelereert de Hyundai in 10,4 seconden naar de 100 km/h. De topsnelheid ligt op 180 km/h. De viercilinder in de Tucson verbruikt volgens de fabriek 8 liter per 100 km (1 op 12,5). Hoewel de Tucson ook als vierwielaandrijver verkrijgbaar was, waren de meeste Tucsons voorwielaandrijvers, omdat de meeste kopers hun auto zelden buiten de gebaande paden reden. Dit exemplaar heeft eveneens voorwielaandrijving.

De Tucson biedt, als je over de 700 mm hoge tildrempel heen bent, 644 liter bagageruimte en die is makkelijk te bereiken, ook als je te strak geparkeerd staat om de kofferklep in zijn geheel te openen. Want daarvoor heeft Hyundai een mooie oplossing bedacht: de achterruit is los te openen, zodat je alsnog bij je spullen kan.

Deze Tucson is uitgevoerd als ‘StyleVersion’ en brengt een aantal fijne opties met zich mee. Zo zijn de leren voorstoelen uitgerust met stoelverwarming, is er automatische klimaatcontrole aanwezig en kun je je rechtervoet laten rusten door gebruik te maken van de cruisecontrol. Parkeersensoren aan de achterkant zijn eveneens van de partij. De auto heeft nog een geldige apk tot 8 mei 2026.

Is de Hyundai Tucson iets voor jou? Deze occasion staat te koop in Emmen.