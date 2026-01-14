Dit zijn de veiligste auto’s van 2025 volgens EuroNCAP

De jaarlijkse ‘Best-in-Class’-lijst van EuroNCAP laat zien wat volgens het veiligheidsinstituut de veiligste auto’s van Europa zijn. Bij EuroNCAP doen ze niets liever dan gloednieuwe auto’s aan puin rijden, dus er zit vast iets in.

EuroNCAP jaagt jaarlijks zoveel auto’s de vernieling in, dat het lastig is om het allemaal bij te houden. Natuurlijk berichten we op deze site braaf als er weer een nieuwe reeks botsproefresultaten wordt gepresenteerd, maar het is wel zo fijn om aan het einde van het jaar nog even terug te kunnen blikken op de toppers. Dat doet EuroNCAP dan ook. In zes zelf-gedefinieerde segmenten wordt een winnaar voor 2025 uitgebroepen aan de hand van de gemiddelde score van vier categorieën. Die categorieën zijn: ‘Volwassen inzittende’, ‘Kind inzittende’, ‘Kwetsbare weggebruiker’(voetgangers) en ‘Safety Assist’ ofwel de aanwezige veiligheidssystemen. De geteste auto’s zijn nieuw of hebben iets nieuws, want anders is er voor EuroNCAP geen reden om ze onder de loep te nemen.

De Mercedes-Benz CLA wint in de categorie ‘kleine gezinsauto’ en mag zich ook de ‘Best Performer’ noemen, hoewel de Tesla Model Y gemiddeld net een procentje meer bij elkaar sprokkelt. De jury is onder de indruk van de bescherming voor voetgangers en de vrijwel perfecte bescherming voor volwassen inzittenden. In de categorie ‘kleine stadsauto’s’ wint de elektrische Mini Cooper E. Volgens EuroNCAP laat deze auto zien dat kleine auto’s ook heel veilig kunnen zijn.

Daarna wordt de klasse-indeling van EuroNCAP wat ingewikkeld. De Tesla Model 3 wordt namelijk geclassificeerd als een ‘grote gezinsauto’ en de Model Y als een ‘kleine SUV’ en beiden vinden we lastig te verdedigen. Hoe dan ook: in de genoemde categorieën winnen de Tesla’s, waarbij in beide gevallen de bescherming voor kinderen en de assistentiesystemen specifiek worden genoemd.

In de categorie ‘grote SUV’ wint de Smart #5, die aanzienlijk korter is dan de ‘kleine’ Model Y. Het Chinees-Duitse product laat nergens steken vallen, net als Geely-broeder Polestar 3. Die wint de categorie ‘Executive Car’ (luxe zakenauto) en maakt indruk met zijn stevigheid, assistentiesystemen en bescherming voor jeugdige inzittenden.

Klassewinnaars EuroNCAP 2025