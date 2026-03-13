Dit zijn de tien meest waardevaste auto's van Nederland

De ANWB heeft de tien meest waardevaste auto’s van de afgelopen vijf jaar in Nederland op een rij gezet. Het werd vooral een onderonsje tussen Japanse en Koreaanse merken, in combinatie met een aantal modellen van de Volkswagen-groep.

De afschrijving van een auto is vaak een onderschatte kostenpost. Als autokoper ben je veel eerder geneigd om te kijken hoeveel brandstof een auto verbruikt, of hoeveel wegenbelasting je per jaar betaalt voor een bepaald model. Ook onderhoud is in de perceptie van automobilisten een grote kostenpost. Maar de praktijk wijst uit dat de afschrijving in de eerste jaren vaak meer kost dan alle overige rekeningen bij elkaar.

Daarom heeft de ANWB de tien meest waardevaste auto’s van de afgelopen vijf jaar op een rij gezet. Op basis van de ANWB Koerslijst wordt jaarlijks een ranglijst gemaakt van de restwaarde van auto’s die vijf jaar geleden nieuw te koop waren. Voor alle beschikbare brandstoftypen, inclusief elektrisch, is de restwaarde berekend. Uiteindelijk bestaan de tien hoogste posities uitsluitend uit auto’s met een benzinemotor of hybride benzinemotor.

Hoe de top 10 tot stand kwam

Als uitgangspunt is het aanbod en de nieuwprijs van 1 mei 2021 genomen. Vervolgens is gekeken wat deze auto’s in mei 2026, dus na vijf jaar en met ongeveer 75.000 kilometer op de teller, nog opleveren bij inruil. Alleen modellen die in behoorlijke aantallen en in gangbare uitvoeringen zijn verkocht zijn meegenomen in de vergelijking.

Fiscale waarde

In de berekeningen is uitgegaan van de oorspronkelijke nieuwprijs exclusief afleverkosten, maar inclusief bpm en btw. Dit wordt de fiscale waarde genoemd. Afleverkosten zitten wel in de consumentenprijs van een auto, maar worden in deze methode niet tot de nieuwprijs gerekend. Deze kosten worden gezien als onderhoudskosten voor het rijklaar maken van de auto en de afleveringsbeurt.

1. Suzuki Vitara 1.4 MHEV Select automaat

De tweede generatie van de Suzuki Vitara kwam al in 2015 op de markt en is nog steeds nieuw leverbaar. In de loop van de jaren kreeg het model twee facelifts. Het model in dit overzicht is de versie met de eerste facelift uit eind 2018. De basisuitvoering met stalen wielen en eenvoudige airco werd relatief weinig verkocht. Uitvoeringen zoals de Select en Style zijn populairder.

Vooral de varianten met de 1.4 Boosterjet-motor en een automatische transmissie blijken gewild en daardoor waardevast. De auto rijdt prettig, ziet er goed uit en het merk heeft een sterke reputatie op het gebied van betrouwbaarheid.

De nieuwprijs is de afgelopen jaren wel flink gestegen. Een vergelijkbare uitvoering als de 1.4 Boosterjet Select automaat kostte in 2021 nieuw 26.674 euro (fiscale waarde). In 2026 ligt de consumentenprijs rond 34.899 euro.

Zulke prijsstijgingen trekken ook de prijzen van jonge occasions omhoog. Daardoor betaal je bij een autobedrijf met garantie nog ongeveer 22.200 euro voor een vijf jaar oude auto met 75.000 kilometer op de teller. Bekijk hier ons aanbod van gebruikte Vitara's.

2. Toyota Yaris 1.5 VVTI Hybrid Dynamic

Door de sterk gestegen brandstofprijzen is de zuinige hybride Toyota Yaris populairder dan ooit. Het sterke betrouwbaarheidsimago van Toyota speelt daarbij ook een rol. Jong gebruikte exemplaren zijn daardoor duurder geworden. De vierde generatie Yaris heeft bovendien een moderner en sportiever uiterlijk gekregen. De auto is lager, breder en dynamischer vormgegeven. Daarmee spreekt hij ook jongere kopers aan, terwijl oudere rijders niet afhaken.

Voor wie een hogere auto wil is er ook nog de Yaris Cross. Ook hier speelt de stijgende nieuwprijs een rol. Voor de 22.340 euro waarvoor je in 2021 een nieuwe Yaris kocht, kun je in 2026 niet eens meer een Aygo X kopen. Een nieuwe Yaris in Dynamic-uitvoering kost inmiddels ongeveer 31.395 euro. Dergelijke prijsstijgingen zorgen ervoor dat ook de occasionprijzen van populaire modellen stijgen. Bekijk hier ons aanbod Yaris-occasions.

3. Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid Select

De Suzuki Ignis is eigenlijk een ultracompacte SUV en daarmee een bijzonder model in het A-segment. De auto valt op door zijn eigenzinnige uiterlijk en leuke rijgedrag. Hij is niet de comfortabelste en ook niet de zuinigste in zijn klasse, maar wel opvallend en anders.

Dit model bestaat sinds 2017 en kreeg in 2020 een facelift. Daarbij kreeg de auto een nieuwe grille en zuinigere Smart Hybrid-motoren. Op de occasionmarkt zijn veel exemplaren met eenskoda karoq CVT-automaat te vinden, maar ook de handgeschakelde versie behoudt zijn waarde goed. In 2025 stopte de productie, vooral door strengere Europese regels rond uitstoot en verplichte veiligheidssystemen. Bekijk hier ons aanbod gebruikte exemplaren van de Ignis.

4. Skoda Karoq 1.5 TSI Business Edition

De Skoda Karoq is het zustermodel van de Volkswagen T-Roc, maar vaak iets duurder. De auto is ook iets ruimer en staat bekend om zijn goede prijs-kwaliteitverhouding. De Karoq kwam op de markt als opvolger van de Skoda Yeti, maar mist wel het uitgesproken karakter van dat model.

Populair zijn vooral de uitvoeringen met de viercilinder 1.5 TSI-motor van 110 kW, bij voorkeur gecombineerd met een DSG-automaat. Net als bij andere Skoda-modellen zijn sportieve uitvoeringen met een rijke uitrusting het meest gewild. De Business Edition was destijds een scherp geprijsde aanbieding en blijkt daardoor nu extra waardevast. Hier zie je wat een gebruikte Karoq kost, er staan er genoeg te koop!

5. Volkswagen Up! GTI

Tussen 2018 en 2023 was de Volkswagen Up! ook verkrijgbaar als GTI. Dat maakte het een van de weinige echt sportieve stadsauto’s op de markt. In dit segment draait sportiviteit vooral om uitstraling en rijplezier, en daarin slaagt de Up! GTI goed. De auto staat lager op 17-inch lichtmetalen wielen en heeft diverse sportieve details zoals spoilers, een opvallende uitlaat en rode accenten. In het interieur zijn sportstoelen met het bekende GTI-ruitjespatroon en een sportstuur te vinden.

Met een rijklaar gewicht van 1070 kilo is hij niet extreem licht, maar hij rijdt leuk en bood destijds veel waar voor zijn geld. Achteraf blijkt de nieuwprijs zelfs opvallend laag te zijn geweest. Dat zien we nu terug in de hoge restwaarde. Er staan nog behoorlijk wat exemplaren te koop, maar de prijzen zijn stevig en lijken eerder te stijgen dan te dalen. Het zou zomaar een toekomstige klassieker kunnen worden. Van de Up GTI vind je genoeg occasions.

6. Dacia Sandero Stepway

De aantrekkingskracht van Dacia Sandero lag lange tijd vooral in de lage prijs. Inmiddels wordt het merk ook gewaardeerd omdat het aantrekkelijke en praktische auto’s bouwt. De derde generatie Dacia Sandero is daar een goed voorbeeld van. De auto biedt nog steeds veel waar voor zijn geld, maar de kwaliteit van materialen en het uiterlijk liggen dichter bij het niveau van Renault.

De basisstoelen zijn comfortabeler en het onderstel is afkomstig van de Renault Clio. Daarnaast zijn moderne en zuinige motoren van Renault leverbaar. De Stepway-uitvoeringen zijn het populairst en behouden hun waarde het best. De Sandero gaat al even mee, in meerdere generaties, en dat betekent een riant occasionaanbod.

7. Kia Picanto GT-Line

De huidige generatie Kia Picanto kwam in 2017 op de markt. In 2020 kreeg het model een kleine facelift met subtiele aanpassingen aan grille, verlichting en interieur. In 2024 volgde een grotere facelift met een volledig vernieuwde voorkant. Sinds de tweede generatie spreekt de Picanto ook jongere kopers aan. Die populariteit zorgt voor een goede restwaarde, vooral bij de sportief aangeklede GT-Line.

Deze uitvoering heeft onder andere 16-inch lichtmetalen wielen, sportieve bumpers en diverse sportieve details in het interieur. Een Picanto uit 2021 in GT-Line uitvoering met vier zitplaatsen kost bij een autobedrijf met garantie ongeveer 13.300 euro. Dat lijkt veel voor een auto die nieuw 17.315 euro kostte, maar een nieuwe GT-Line kost in 2026 ongeveer 25.895 euro. De goedkope nieuwprijs van vroeger bestaat simpelweg niet meer. Hier een fraai exemplaar van een GT-Line uit 2021.

8. Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid Select

Deze zesde generatie Suzuki Swift in Smart Hybrid Select-uitvoering weegt slechts 865 kilo. Dat merk je in de kosten voor wegenbelasting en verzekering, maar ook in het brandstofverbruik en het rijgedrag. Een nadeel is dat de auto op hogere snelheden vrij rumoerig kan zijn.

Net als bij andere modellen in deze lijst spelen stijgende nieuwprijzen een belangrijke rol. In 2021 kostte deze uitvoering nieuw 18.533 euro. In 2026 ligt de prijs rond 24.145 euro. Door die stijging blijven ook de prijzen van jonge occasions hoog. Een Swift uit 2021 met 75.000 kilometer kost nog ongeveer 13.900 euro. Vergeleken met de prijs van een nieuwe auto is dat verschil minder groot dan het lijkt. Anderhalf jaar geleden kwam er een nieuwe Swift. Occasions daarvan vind je ook al uiteraard maar het merendeel van de gebruikte Swifts zijn eerdere generaties.

9. Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Sport DSG

De Volkswagen T-Roc kwam in 2017 op de markt als compacte SUV. Een jaar later werd het SUV-aanbod van Volkswagen uitgebreid met de kleinere T-Cross, naast de Tiguan en Touareg. De T-Roc heeft een aantrekkelijk uiterlijk en rijdt prettig. Hij is niet de ruimste in zijn klasse en ook niet de goedkoopste, zeker niet met extra opties. Toch krijg je er een moderne Volkswagen voor terug met een traditioneel sterke restwaarde. Bekijk hier T-Roc occasions.

10. Seat Ibiza 1.0 TSI FR Business

De vijfde generatie Seat Ibiza verscheen in 2017. In tegenstelling tot de vorige generatie is dit model alleen als vijfdeurs hatchback geleverd. Het ontwerp lijkt aan de voorkant sterk op dat van de grotere Seat Leon. De auto is altijd populair geweest. In 2021 werden er 2115 exemplaren verkocht in Nederland. Ter vergelijking: de Volkswagen Polo kwam dat jaar op 8009 stuks en de Skoda Fabia op 1346.

Zoals vaak bij Seat zijn vooral de sportieve FR-uitvoeringen populair. Deze hebben een sportiever uiterlijk en een uitgebreide uitrusting voor een relatief kleine meerprijs. Juist die combinatie zorgt ervoor dat deze uitvoeringen hun waarde goed behouden. De Ibiza blijft overigens nog lang actueel, want de onlangs gefacelifte Ibiza is licht bijgepunt, en daardoor zijn exemplaren vanaf 2018 auto's waarmee je er nog lang netjes en modern bijrijdt.