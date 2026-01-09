Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Dit zijn de sportieve Kia EV3 GT, EV4 GT én EV5 GT

Minder wild dan de EV6 GT

1
KIa
Lars Krijgsman

De Kia EV2 is niet het enige nieuws dat op de beursvloer van Brussel schittert. Kia parkeert er namelijk ook de sportieve GT-versies van de EV3, EV4 én EV5!

Net als de EV6 krijgen ook de Kia EV3, Kia EV4 en EV5 sportieve GT-versies. Al zijn ze niet zo heftig als de EV6 GT. Uitgebreide technische specificaties zijn er nog niet, maar we krijgen het drietal wel alvast te zien. Het sportieve drietal lijkt behoorlijk op de GT-Line-uitvoeringen die niet geïnjecteerd zijn met extra vermogen.

De Kia EV3 GT en EV4 GT hebben beiden twee samen 292 pk sterke elektromotoren. De vierwielaangedreven versies hebben een aangepast onderstel, sportstoelen en de EV4 GT staat daarbij op 20-inch lichtmetaal. Die variant krijgt tevens een speciale GT-rijmodus. Het vermogen van de EV5 GT geeft Kia nog niet vrij.

Uitgebreide technische gegevens van de GT-versies volgt later. In de tweede helft van dit jaar gaan ze in productie.

1 Bekijk reacties
Kia EV3 Kia EV4 Kia EV5 Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Kia EV3

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Kia EV3 GT-Line 81.4 kWh 204 PK | Metallic lak | Fabrieksgarantie t/m 11-7-2032 + 3x 1 jaar* | NAP

Kia EV3 GT-Line 81.4 kWh 204 PK | Metallic lak | Fabrieksgarantie t/m 11-7-2032 + 3x 1 jaar* | NAP

  • 2025
  • 7.060 km
€ 41.995
Kia EV3 81,4 kWh 204pk GT-PlusLine (in bestelling)

Kia EV3 81,4 kWh 204pk GT-PlusLine (in bestelling)

  • 2026
  • 10 km
€ 45.490
Kia EV3 81,4 kWh 204pk GT-PlusLine (in bestelling)

Kia EV3 81,4 kWh 204pk GT-PlusLine (in bestelling)

  • 2026
  • 10 km
€ 45.490

Lees ook

Nieuws
Toyota C-HR+

Verkoop van elektrische auto's vertraagt naar verwachting in 2026

Vergelijkende test
Kia EV4 en Renault Scenic

De Kia EV4 bewijst naast de Renault Scenic dat hij een goede EV is, maar niet in alles beter

Nieuws
Skoda Elroq & Kia EV3

Skoda Elroq of Kia EV3: welke wordt de koning van de Nederlandse automarkt

Nieuws
Kia EV5 Weekender

Kia EV5 Weekender klaar voor het weekend

Autotest
Kia EV3

Kia EV3 maakt indruk op lange afstand

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.