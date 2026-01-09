Dit zijn de sportieve Kia EV3 GT, EV4 GT én EV5 GT

De Kia EV2 is niet het enige nieuws dat op de beursvloer van Brussel schittert. Kia parkeert er namelijk ook de sportieve GT-versies van de EV3, EV4 én EV5!

Net als de EV6 krijgen ook de Kia EV3, Kia EV4 en EV5 sportieve GT-versies. Al zijn ze niet zo heftig als de EV6 GT. Uitgebreide technische specificaties zijn er nog niet, maar we krijgen het drietal wel alvast te zien. Het sportieve drietal lijkt behoorlijk op de GT-Line-uitvoeringen die niet geïnjecteerd zijn met extra vermogen.

De Kia EV3 GT en EV4 GT hebben beiden twee samen 292 pk sterke elektromotoren. De vierwielaangedreven versies hebben een aangepast onderstel, sportstoelen en de EV4 GT staat daarbij op 20-inch lichtmetaal. Die variant krijgt tevens een speciale GT-rijmodus. Het vermogen van de EV5 GT geeft Kia nog niet vrij.

Uitgebreide technische gegevens van de GT-versies volgt later. In de tweede helft van dit jaar gaan ze in productie.