Dit zijn de populairste EV’s van de Volkswagen Groep

Geen verrassing: die aantallen moeten we bij de SUV’s zoeken. De combinatie Volkswagen ID4/Volkswagen ID5, die als één model wordt gepresenteerd, was in de eerste negen maanden van 2022 goed voor 122.600 auto’s. Daarmee is dit met grote afstand het populairste model, wat ongetwijfeld mede wordt veroorzaakt door het feit dat de ID4 in Europa, China én Noord-Amerika wordt verkocht. De kleinere ID3 doet het zonder die laatste markt en is als hatchback buiten Europa sowieso minder in trek. In negen maanden tijd gingen er 45.500 over de toonbank, waarmee de ID3 nog altijd het tweede elektrische model van het concern is. Hij wordt gevolgd door de publiekslieveling van Nederland, de Skoda Enyaq (36.900).

Daarna blijft het interessant. Bij Audi is namelijk niet de compactere, betaalbaardere Q4 E-tron, maar de grotere Audi E-Tron de populairste EV. Audi verkocht er 29.700, tegen 27.500 Q4’s. Beide SUV’s blijven daarmee de Volkswagen ID6, die in en om China toch nog 27.500 bestellingen opleverde. Hierna volgt de Porsche Taycan, die in al zijn verschijningsvormen goed was voor 25.100 exemplaren. Hekkensluiter in Volkswagens elektrische lijstje is de Cupra Born. Cupra concentreert zich op Europa en vist dus in een wat kleinere vijver, wat terug te zien is in de verkoopcijfers.

Dan nog even naar wat Volkswagen eigenlijk wilde vertellen: het concern heeft in de eerste drie kwartalen van 2022 25 procent meer EV’s verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel van EV’s in de totale afzet klom van 4,2 naar 6 procent. Op landenniveau is China met 112.700 EV’s de grootste afnemers, maar als we kijken naar regio’s gaat Europa met 211.900 stuks aan kop.

De totale verkopen, dus inclusief anders aangedreven auto’s, vielen in het derde kwartaal 10 procent hoger uit. Toch ziet het er ook bij Volkswagen niet goed uit voor 2022, want het Duitse bedrijf verkocht volgens Reuters dit jaar in totaal nog altijd 12,9 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.