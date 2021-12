Dit zijn de populairste autokleuren in Duitsland

Dat is nog eens een akelig specifiek stukje informatie: de populairste autokleuren in Duitsland! Helaas is het geen kleurrijk nieuws, want bijna een derde van de in 2021 in Duitsland verkochte auto’s was grijs of zilver.

Het is toch een soort kleine komkommertijd, zo’n oudjaarsdag. Groot nieuws is er doorgaans niet (uitzondering) en dus ben jij, verveeld op wat ongetwijfeld een vrije dag is, veroordeeld tot wat ondergetekende dan ook maar kan vinden. Dankzij de Frankfurter Allgemeine leren we vandaag wat de populairste autokleuren zijn in Duitsland.

Stiekem is dat best relevant, want steeds meer Nederlanders kopen daar een auto. De kans dat die auto grijs of zilvergrijs is, blijkt heel groot. Maar liefst éénderde van de nieuw verkochte auto’s in Duitsland was in 2021 in zo’n grijstint uitgevoerd. Rekenen we zwart en wit ook tot de grijstinten, dan groeit dat aandeel naar, houd je vast, driekwart.

Daarmee volgt Duitsland in ieder geval globaal keurig de wereldwijde trend. Van alle tinten die in Duitsland populair zijn – want ‘kleuren’ is wat teveel eer – is wit in de afgelopen periode het hardst gegroeid. In 2006 koos slechts 1,6 procent van de Duitse autokopers voor wit, nu is dat dik 20 procent.

Richten we ons toch nog even tot de echte kleuren, dan is blauw met 10 procent van het aandeel het populairst. Rood scoort 6 procent van het totaal, groen 1,7. Wel is neemt de populariteit van groen toe, want het aandeel was sinds 2005 niet zo ‘hoog’.

Het Verband der Automobilindustrie trapt nog even een open deur in door aan te geven wat het als hoofdreden ziet voor de overvloed aan grijs: de verwachte restwaarde. Als we nu allemaal even het kopen van een felgekleurde, gebruikte auto als goed voornemen voor 2022 nemen, komt er hopelijk eindelijk een einde aan die trend. Of… zie jij zelf ook het liefst grijs, wit en zwart? Laat het weten!