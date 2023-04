Dit zijn de meest onveilige N-wegen

In de strijd om het aantal verkeersslachtoffers in Nederland omlaag te krijgen, ligt er veel nadruk op N-wegen. Het kabinet investeert vanaf dit jaar fors in het veiliger maken van deze wegen. Nu heeft de betrokken minister in kaart laten brengen waar het vooral vaak misgaat.

De veiligheid van N-wegen blijft een discussiepunt. Zo opperde VVN onlangs nog dat maar beter gewoon de maximumsnelheid omlaag kan naar 60 km/h. Daar geeft Den Haag nog geen gehoor aan, wel steekt het kabinet vanaf dit jaar maar liefst €200 miljoen in het verbeteren van de veiligheid van N-wegen. Op verzoek van Kamerlid Barry Madlener (PVV) heeft minister Mark Harbers van Infrastructuur & Waterstaat nu in kaart laten brengen hoe vaak het misgaat op de N-wegen.

Verschillende indicatoren

Onderzoeksbureau Sweco komt met diverse lijstjes. Op basis van het aantal dodelijke ongevallen (van 2017 t/m 2021) komt de N322 in de Betuwe uit de bus als de gevaarlijkste N-weg. Daar waren in die periode tien dodelijke ongevallen en waren er in totaal 49 ongevallen met slachtoffers. De N279 en N209 volgen met beide negen dodelijke ongevallen, maar bij de N279 waren er in totaal maar liefst 87 ongevallen met slachtoffers, waardoor de N279 de kroon spant qua maatschappelijke kosten door ongevallen: €22,2 miljoen.

Wordt er gekeken naar de ongevalsdichtheid (aantal ongevallen per km N-weg), dan is de N514 bij Wormerveer het meest onveilig. Die weg is slechts 1,2 km lang en toch gebeurden daar in de genoemde periode twee dodelijke ongevallen en waren er in totaal zes ongelukken met slachtoffers. De nog kortere N493 (1,1 km) staat dan op de tweede plek, met één dodelijk ongeval en 11 ongevallen met slachtoffers.

De vier meest onveilige N-wegen

Sweco zocht ook uit wat het ongevalsrisico is (aantal ongevallen gecorrigeerd naar verkeersdrukte) en vervolgens is er gekeken naar dit ongevalsrisico én de eerder genoemde ongevalsdichtheid van N-wegen. Uit die combinatie komt een lijst naar voren die mogelijk het beste beeld geeft van de gevaarlijkste N-wegen van het land. Er zijn zes wegen die een hoger ongevalsrisico hebben dan 'gewenst', negen N-wegen die qua ongevalsdichtheid te wensen overlaten en vier wegen die zowel qua ongevalsrisico als -dichtheid boven de gestelde grenzen zitten. Die laatste vier wegen kun je in die zin beschouwen als de gevaarlijkste N-wegen. Dat zijn de N482 (bij Sliedrecht), N514 (bij Wormerveer), N827 (bij 's Heerenberg) en de N991 (bij Delfzijl).