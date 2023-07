Dit zijn de grootste ergernissen in de auto tijdens vakantie

Komen de krakers van Beyoncé, het compilatiealbum van Willeke Alberti of de zoveelste Finse black metal-plaat van je partner je in de auto helemaal de neus uit? Bereid je dan maar voor. De mogelijk dubieuze muzieksmaak van partners of kinderen blijkt in lijst van de vijf grootste ergernissen tijdens autovakanties niet eens voor te komen. Allianz Direct heeft in kaart gebracht waar Nederlanders zich tijdens autovakanties wél het meest aan ergeren. De grootste ergernis is bepaald geen verrassende.

Files. Waar files buiten vakanties om een flinke hoeveelheid ergernis opleveren, is het eindeloos in een rijtje auto's staan tijdens autovakanties blijkbaar de allergrootste verkeersergernis. Op plek twee in de grote Vakantie-editie van de verkeersergernissen-top-vijf vinden we onduidelijke verkeersregels in het buitenland. Ook aan het gevoel iets te zijn vergeten meenemen ergeren we ons groen en geel. Dat vaak onterechte geknaag in het achterhoofd vinden we op plek drie. Op plek vier staan onduidelijke routes en wegen in het buitenland (verdwalen). Kinderen die elkaar op de achterbank de tent uit trachten te vechten sluit de ranglijst van de grootste verkeersergernissen tijdens autovakanties af.