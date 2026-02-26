Wil je geen elektrische auto, maar wil je wél graag een aanzienlijk deel van je dagelijks kilometers elektrisch kunnen afleggen? Dan staat een plug-in hybride jou misschien wel op het lijf geschreven. AutoWeek dook in de cijfers en zet de tien goedkoopste nieuwe plug-in hybride auto's voor je op een rij.

De opzet van een plug-in hybride is eenvoudig. Leg een verbrandingsmotor en een elektromotor in een auto, hang er een middels een stekker oplaadbare accu in en 'klaar is Kees'. Dat kan op diverse manieren. Er zijn plug-in hybrides met een traditionele wisselwerking tussen de benzinemotor en de elektromotor, waarbij de benzinemotor de wielen aandrijft als het accupakket niet voldoende capaciteit meer heeft. Tegenwoordig zijn er steeds meer plug-in hybrides waarbij de verbrandingsmotor vooral dient voor het constant bijladen van het accupakket. Een voorbeeld daarvan is de Leapmotor C10 REEV. Dat is een van de goedkoopste, maar niet dé goedkoopste plug-in hybride van Nederland!

1. BYD Atto 2 DM-i: €29.490

De titel 'goedkoopste nieuwe plug-in hybride' gaat naar de piepjonge BYD Atto 2 DM-i. Die nieuwe plug-in hybride versie van de voorheen altijd elektrische Atto 2 kost €29.490 en is daarmee één van de slechts twee plug-in hybrides die minder dan 30 mille kosten. De goedkoopste Atto 2 DM-i is 166 pk sterk en komt met zijn 7,8 kWh accu op enkel elektrokracht een bescheiden 40 kilometer ver. Die accu laad je op met maximaal 3,3 kW. Wil je meer? Dan moet je voor de duurdere versie met 212 pk, 18,3 kWh accu, 90 kilometer elektrisch bereik en 6,6 kW laadvermogen gaan.

2. Leapmotor B10 Hybrid EV: €29.995

De Leapmotor B10 Hybrid EV Life is de eerste, maar zeker niet de laatste Leapmotor in deze lijst. De B10 Hybrid EV heeft een 18,8 kWh accu die je een elektrisch bereik van 82 kilometer oplevert. De auto wordt altijd aangedreven door een 218 pk sterke elektromotor. De benzinemotor die de accu bijlaadt, is 86 pk sterk. De accu weer opladen kan met 6,6 kW.

3. Opel Astra 1.6 Turbo Hybrid: €37.499

We maken een flinke sprong. De voordeligste niet-Chinese auto staat in deze Top 10 op plek drie, maar is een klap duurder dan de nummer twee: de Opel Astra 1.6 Turbo Hybrid. Die is 195 pk sterk, kost minimaal €37.499 en heeft een elektrisch bereik van 84 kilometer. De benzinemotor brengt 150 pk op de been. De accu is met maximaal 3,7 kW op te laden. Liever een Astra Sports Tourer (stationwagon) met stekker? Dan ben je minimaal €38.499 kwijt.

4. Seat Leon 1.5 TSI e-Hybrid: €37.690

Slechts iets duurder dan de Opel Astra Turbo Hybrid is de Seat Leon 1.5 TSI e-Hybrid. Die heeft een systeemvermogen van 204 pk en kost als hatchback minimaal €37.690. Hij is er ook als €38.690 kostende Sportstourer. De plug-in hybride Seat Leon heeft een 20 kWh accu (netto), komt op enkel elektrokracht een riante 132 kilometer ver. De batterij opladen gaat met 3,6 kW.

5. Jaecoo 7 SHS-P: €37.900

Voor net geen 38 mille drukt Jaecoo je de sleutels van de 7 SHS-P in handen. Wat dat is: een 4,5 meter lange plug-in hybride SUV met een bagageruimte van maar liefst 500 liter. Hij is maar liefst 347 pk sterk en heeft een 18,3 kWh accu die je een elektrisch bereik van 90 kilometer oplevert. Dit is de eerste plug-in in de lijst die ruim 300 pk heeft en die ook nog eens kan snelladen (44 kW).

6. Peugeot 308 Plug-in Hybrid: €37.950

Het Peugeot-neefje van de Opel Astra is er natuurlijk ook als plug-in hybride. Hij kost minimaal €37.950 en heeft natuurlijk dezelfde technische specificaties. De vanafprijs van net geen €38.000 geldt natuurlijk voor de hatchback. Wil je een plug-in hybride Peugeot 308 SW? Breng dan €39.250 mee naar de Peugeot-dealer.

7. BYD Seal 6 DM-i: €37.990

De tweede BYD in deze lijst is de eerste plug-in hybride sedan: de Seal 6 DM-i. Voor €37.990 biedt die een 197 pk sterke elektromotor en een 97 pk sterke 1.5 benzinemotor. De Boost-uitvoering perst daar een systeemvermogen van 183 pk uit. Die heeft een 10 kWh accu die je 55 elektrische kilometers oplevert. Hoger op de lijst staat de Seal 6 DM-i met 19 kWh accu en een elektrisch bereik van 105 kilometer. Die is met een systeemvermogen van 212 pk ook nog eens potenter. Ook de Seal 6 DM-i is er als stationwagon. Die Seal 6 DM-i Touring kost minimaal €39.000.

8. Leapmotor C10 REEV: €39.050

De grote broer van de B10 is er als REEV vanaf €39.050. Die flinke SUV heeft een 28,4 kWh accu en wringt daar maar liefst 145 WLTP-kilometers uit. AC-laden kan met 6,6 kW, maar snelladen kan ook en wel met 65 kW. Niet gek. De 4,74 meter lange Leapmotor C10 wordt aangedreven door een 215 pk sterke elektromotor.

9. BYD Seal-U DM-i: €39.620

BYD weet het voor elkaar te krijgen om drie modellen in de lijst van tien goedkoopste plug-in hybrides te krijgen. De 217 pk sterke BYD Seal U DM-i is in Nederland de populairste BYD. Hij kost minimaal €39.620, heeft een 18,3 kWh accu en trakteert je op een elektrische actieradius van 80 kilometer. AC-laden kan met 11 kW, DC-laden met 18 kW. Hoger op de statusladder staat een vierwielaangedreven versie met 323 pk.

10. MG HS Plug-in Hybrid: €39.750

We begonnen deze lijst met een Chinese auto en eindigen hem daar ook mee. De maar liefst zevende Chinese auto in deze ranglijst is de MG HS Plug-in Hybrid. Die kost €39.750 en voor dat geld krijg je een 4,67 meter lange SUV met een systeemvermogen van 272 pk. Hij heeft dankzij zijn 21,4 kWh accu een elektrisch bereik van 100 kilometer. Dat pakket is met maximaal 6,6 kW weer vol te jagen met nieuwe stroom.

En verder?

Andere plug-in hybrides die net buiten deze lijst vallen zijn de Toyota C-HR Plug-in Hybrid (€39.990), de Volkswagen Caddy Kombi eHybrid (€39.990), de Volkswagen Golf eHybrid (€40.990) en de DS N4 Plug-in Hybrid (€41.090).

Plug-in hybride voor minder

Wie voor aanzienlijk minder geld plug-in hybride wil rijden, moet het AutoWeek-aanbod van gebruikte plug-in hybrides eens doornemen. Daar vind je al tweedehands plug-ins voor zo'n €4.000!