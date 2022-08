Dit zijn de goedkoopste nieuwe auto's van Nederland

Wie in de markt is voor een nieuwe auto, of de automarkt de afgelopen tijd een beetje in de gaten heeft gehouden, zal het niet ontgaan zijn dat de prijzen de afgelopen jaren behoorlijk hard zijn gestegen. Nog niet heel lang geleden had je voor minder dan 10 mille een nieuwe auto uit de kleinste klasse, maar die tijden zijn voorbij. Hoe duur zijn de goedkoopste nieuwe auto's die je op dit moment in ons land kunt kopen? We zetten ze voor je op een rijtje.

1. Mitsubishi Space Star - €14.990

De Mitsubishi Space Star is vandaag de dag de enige auto die je voor minder dan €15.000 kunt bestellen. Als je €14.990 achterlaat bij de Mitsubishi-dealer, krijg je de Space Star als 'Entry' met 71 pk sterke 1.2 driecilinder mee naar huis. De standaarduitrusting omvat onder meer een licht- en regensensor, elektrisch bedienbare ramen vóór en een in hoogte verstelbaar stuurwiel. Zaken als airconditioning en een radio heb je dan nog niet.

2. Hyundai i10 - €15.195

Voor €205 meer dan de Space Star kun je bij Hyundai terecht voor de i10. Die staat vanaf €15.195 als i-Drive met een 67 pk sterke 1.0 driecilinder op de prijslijst. Qua standaarduitrusting heeft de i10 wel wat weg van de Space Star. Hij heeft automatische verlichting met grootlichtassistent, elektrisch bedienbare zijruiten vóór, centrale deurvergrendeling, cruise control met begrenzer en actieve rijbaanassistentie. Ook voor de i10 geldt dat een radio en airco voor de vanafprijs nog niet inbegrepen zijn.

3. Dacia Sandero - €15.550

De derde plaats op het erepodium der betaalbaarheid is voor de Dacia Sandero, die een behoorlijk maatje groter is dan de nummers een en twee op deze lijst. Voor €15.550 kun je instappen in een Sandero, die dan als TCe 100 Bi-Fuel Essential is uitgevoerd. Dat 'Bi-Fuel' maakt de Sandero extra interessant, want je kunt dan naast benzine ook het voordelige LPG tanken. De standaarduitrusting van de Sandero bestaat uit ledverlichting, elektrisch bedienbare ramen vóór, cruise control en centrale vergrendeling met afstandsbediening. Heel veel rijker uitgerust dan de andere auto's op deze lijst is hij dus niet, maar qua 'value for money' zijn er eigenlijk geen auto's die tegen de Sandero opkunnen.

4. Fiat Panda - €16.490

Fiat heeft de eer de goedkoopste mild-hybride van Nederland op de prijslijst te hebben staan. De Fiat Panda is namelijk alleen nog als 1.0 Hybrid te krijgen, een 1.0 driepitter die met behulp van elektrische assistentie 70 pk levert. Fiat levert standaard wél airconditioning mee, dus in dat opzicht scoort de Panda pluspunten ten opzichte van de eerdere auto's op deze lijst. Verder omvat de standaarduitrusting van de Panda elektrisch bedienbare ramen vóór en een voorbereiding voor de radio.

5. Kia Picanto - €16.495

De Kia Picanto deelt een groot deel van zijn genenpakket met de Hyundai i10. Toch is hij in de basis €1.300 duurder dan de Hyundai. De vraag is dan natuurlijk: zie je dat ook terug in de uitrusting? Niet als het gaat om de motor, die is hetzelfde, maar de basis-Picanto heeft standaard wél airconditioning en een geïntegreerde radio met USB- en Aux-aansluiting. Hij verdient zijn meerprijs dus aardig terug.

6. Toyota Aygo X - €16.950

Net als de vorige auto's in dit lijstje steeg ook de basisprijs van de Toyota Aygo behoorlijk. Daar krijg je ook wel wat voor terug, want hoewel de 1.0 driecilinder met 72 pk hetzelfde is gebleven, staat de Aygo op hetzelfde platform als de grotere Yaris. Daarbij levert Toyota de Aygo X standaard af met adaptieve cruise control, een rijstrookassistent, airco en elektrische ramen vóór. Alleen een radio/multimediasysteem ontbreekt nog, maar afgezien daarvan is de Aygo X als basisuitvoering best compleet.

7. Volkswagen Up - €17.890

Nog zo'n kleintje dat flink in prijs gestegen is: de Volkswagen Up. De Up gaat in de basis al dik tien jaar mee, maar de basisuitvoering is minder karig dan voorheen. Airconditioning en een radio met Bluetooth en smartphone-integratie zijn bijvoorbeeld al standaard aanwezig. Qua motorisering moet je het voor de basisprijs doen met een 65 pk sterke 1.0 driecilinder.

8. Fiat 500 - €17.990

De hekkensluiter van deze lijst, en de laatste auto die je voor minder dan 18 mille kunt kopen, is de Fiat 500. De instapper heeft dezelfde aandrijflijn als de eerder aangehaalde Panda, maar biedt voor zijn meerprijs van €1.500 niet louter een hipper uiterlijk. Fiat levert de 500 standaard - bovenop de uitrusting van de Panda - met een geïntegreerde radio met Bluetooth en elektrisch verstelbare spiegels.