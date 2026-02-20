Vrijwel alles is onderhevig aan inflatie en dat betekent dat ook auto's in ieder geval in absolute zin steeds duurder worden. Wat zijn de goedkoopste nieuwe auto's die je nu in Nederland kunt kopen? AutoWeek dompelde zich onder in prijslijsten en zet de goedkoopste auto's in Nederland voor je op een rij.

De tijden dat je voor zo'n €12.000 een nieuwe auto kocht, liggen ver achter ons. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig nieuwe auto's voor minder dan €20.000 te koop, maar dat betekent niet dat ze niet meer bestaan. Van de tien goedkoopste nieuwe auto's in Nederland, kosten er namelijk nog altijd drie minder dan twintig mille. Ook interessant: van de tien goedkoopste auto's is meer dan de helft een volledig elektrische. Waaronder de absolute nummer één: de Dacia Spring.

1. Dacia Spring - €18.000

De Dacia Spring is er door de jaren heen zowel beter als goedkoper op geworden. De kleine elektrische Dacia startte zijn Nederlandse avontuur in 2021 met 45 pk en een vanafprijs van €19.485. Nu kost de goedkope elektrische auto slechts €18.000. Daar krijg je tegenwoordig een grondig vernieuwde Spring met een 70 pk sterke elektromotor voor. De Spring komt tot 225 kilometer ver op een volle accu. Voor meer pit staat een 100 pk sterke variant op de prijslijst. Die is met zijn vanafprijs van €20.800 nauwelijks duurder dan het 45 pk sterke origineel vijf jaar geleden moest opbrengen. Goede deal, toch?

2. Dacia Sandero – €19.900

De absolute prijspakker in dit verhaal is toch wel de Dacia Sandero. De Sandero is een hatchback in het B-segment waarin auto's als de Volkswagen Polo en Toyota Yaris opereren, al vraagt Dacia er een prijs voor die bij een stadsautootje past. Voor €19.900 stap je in een fonkelnieuwe Sandero. Voor dat geld krijg je een relatief ruime hatchback met een bescheiden 67 pk sterke benzinemotor. Ook wat uitrusting betreft moet je van deze instap-Sandero (Essential) niet te veel verwachten. Zo moet je het namelijk zonder airco doen. De hierna voordeligste Sandero kost €21.600, lust lpg, is 120 pk sterk en is als Expression aanzienlijk beter uitgerust.

3. Leapmotor T03 - €19.950

De tweede elektrische auto in deze lijst komt net als de Dacia Spring uit China, al zit er in dit geval ook een Chinees merk aan vast: Leapmotor. De Leapmotor T03 is een Spring-achtige waar je €19.950 voor neertelt. Je krijgt dan 95 pk en een 37,3 kWh accu die een rijbereik van 265 kilometer mogelijk maakt. De T03 is er slechts in één uitvoering en die biedt meteen heel veel. Van elektrisch verstelbare stoelen voorin tot een glazen panoramadak, airco, een 10,1 inch infotainmentscherm, een achteruitrijcamera en ga zo maar door.

4. Citroën ë-C3 - €20.990

Je rijdt al een nieuwe Citroën vanaf €8.490, al krijg je dan een 8 pk sterke stadsrakker die officieel geen auto is: de Ami. De goedkoopste nieuwe auto van Citroën is de elektrische ë-C3. Voor €20.990 staat namelijk de 113 pk sterke Citroën ë-C3 Urban Range in You-uitvoering voor de deur. Wat je krijgt: een 30 kWh accu, een 113 pk sterke elektromotor en een rijbereik van 204 kilometer. De C3 is er overigens ook met grotere accu en is daarnaast met benzinemotoren leverbaar.

5. Renault Twingo E-Tech Electric - €20.990

De Renault Twingo E-Tech Electric is misschien wel de vrolijkste nieuwkomer in jaren. De met retro-design overladen Twingo die met vrijwel elk designelement verwijst naar het oermodel is altijd 80 pk sterk en schopt het tot een bereik van 262 kilometer. Hij komt in twee smaken naar Nederland, waarvan de Evolution de voordeligste is. Die kost €20.990, staat op speelse wieldoppen en heeft net als het origineel een verschuifbare en neerklapbare achterbank. Eigenlijk deelt hij de vierde plaats met de Citroën ë-C3, maar die was er nou net even eerder. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

6. Kia Picanto - €21.995

De Hyundai i10 is enkel nog uit voorraad leverbaar. Het veel populairdere zustermodel van die kleine Hyundai is voorlopig nog wel nieuw te bestellen. We hebben het dan natuurlijk over de Kia Picanto. Je betaalt er net geen 22 mille voor. Je krijgt de kleine Koreaan dan direct als DynamicLine. Ongeacht de gekozen uitvoering moet je het met een 68 pk sterke 1.0 benzinemotor doen.

7. BYD Dolphin Surf - €22.990

De volgende en zeker niet de laatste Chinese auto in de lijst van goedkoopste auto's is de BYD Dolphin Surf. De eigenaardig geheten BYD ziet eruit als een te heet gewassen Lamborghini Urus, kost net geen €23.000 en biedt voor dat geld een riant bereik van 322 kilometer. De instapper heet Active, heeft een 88 pk sterke elektromotor en ziet helemaal niet slecht in zijn spullen. Voor meer pit biedt BYD de 156 pk sterke Comfort-uitvoering aan.

8. Fiat Pandina Cross - €22.999

Sinds de komst van de Grande Panda gaat de auto die voorheen simpelweg Panda heette in Nederland als Pandina door het leven. Veel valt er niet te kiezen. De Fiat Pandina is er enkel als Cross en heeft altijd een 70 pk sterke mild-hybride aandrijflijn. Grote broer Fiat Grande Panda is met zijn vanafprijs van €24.999 net even duurder, maar ook een stuk moderner.

9. Suzuki Swift - €23.099

Net als de Dacia Sandero is ook deze Suzuki Swift een regelrechte B-segmenter. Hij kost minimaal €23.099, heeft een 81 pk sterke mild-hybride 1.2 benzinemotor en is uitgevoerd als Comfort. De Swift stuurt leuk en is standaard voorzien van airco, elektrisch bedienbare ruiten rondom, een 9-inch infotainmentscherm en heeft ook zaken als een achteruitrijcamera, automatische verlichting en elektrisch verstelbare buitenspiegels. In Nederland kunnen we de Swift goed waarderen. Het was onlangs namelijk de populairste nieuwe auto van ons land!

10. Dongfeng Box - €23.499

In de categorie 'veel voor relatief weinig' kan de Dongfeng Box niet ontbreken. Het is een vrij ruim elektrische hatchback die met zijn lengte van zo'n vier meter een slag groter is dan da Dacia's Spring van deze wereld. Voor zo'n €23.500 krijg je een 95 pk sterke elektromotor en een 31,4 kWh accu die een rijbereik van 230 kilometer mogelijk maakt. Hoger in het gamma staan varianten met 42,3 kWh accu en 310 kilometer bereik.

Top 10: goedkoopste nieuwe auto's - 2026