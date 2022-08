Dit weekend waarschijnlijk toch niet laatste GP op Spa

Op de eerder deze zomer met potlood ingetekende Formule 1-kalender van 2023 ontbraken de GP's van België en Frankrijk. Die moesten plaats maken voor de Grands Prix van Zuid-Afrika en Las Vegas. Een plan dat behoorlijk wat stof deed opwaaien, want Spa-Francorchamps is bij veel fans én coureurs zeer geliefd. Zo ook bij Max Verstappen, die het zelfs zijn favoriete circuit noemt. Er gloort nu gelukkig weer wat hoop voor de liefhebbers van het circuit in de Belgische Ardennen. Volgens de goed ingevoerde Erik van Haren van De Telegraaf is het inmiddels 'niet aannemelijk' dat GP van Zuid-Afrika volgend jaar al kan plaatsvinden. Gaat die inderdaad niet door, dan is Spa zo goed als zeker weer van de partij in 2023.

De kans bestaat ook dat de organisatie van de Formule 1 en autosportfederatie FIA tot het behouden van Spa op de F1-kalender worden bewogen. Diverse coureurs hebben hun ongenoegen geuit over de plannen om Spa te schrappen en Red Bull-teambaas Christian Horner gaat zelfs nog een stap verder. Hij heeft de FIA gevraagd om voor een aantal historische GP-locaties een beschermde status te geven. Volgens de Brit horen sommige bestemmingen 'in het DNA' van de Formule 1. Spa is er daar volgens Horner één van, net als Silverstone, Monza en Monaco.