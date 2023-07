Dit weekend grote drukte verwacht op vakantieroutes

Werp een blik op het Nederlandse weerbericht en je snapt dat veel mensen naar het buitenland gaan. Die moeten alleen wel opletten, want onderweg van en naar veel populaire Europese bestemmingen is het behoorlijk druk komend weekend.

De ANWB verwacht komend weekend opnieuw drukte op de Europese vakantieroutes. Automobilisten in onder meer België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk moeten vooral zaterdag 'veel geduld' hebben. In Frankrijk wordt het zaterdag druk op weg naar het zuiden. De piekuren liggen volgens de ANWB tussen 8.00 u. en 14.00 u. In Duitsland verwacht de ANWB zelfs 'een van de drukste weekends' deze zomer. Dit komt doordat er zowel mensen op vakantie gaan als terugkomen.

Automobilisten die in België de weg op gaan, moeten rekening houden met werkzaamheden bij Luik. Daar komt nog eens bij dat veel mensen de komende dagen onderweg zijn naar het circuit van Spa-Francorchamps, daar is dit weekend de Grand Prix van België. Die viel normaal net buiten de grootste drukte, maar is nu eerder in de zomer. In Oostenrijk verwacht de ANWB zaterdag vertraging op de wegen richting Slovenië. Ook in Zwitserland op de A2 voor de Sint Gotthardtunnel en in Italië richting het Gardameer en de kust moeten mensen zaterdag rekening houden met files.

In Nederland wordt met ingang van de nieuwe week vooral veel hinder verwacht op de A12. De A12 gaat namelijk van 31 juli tot 9 augustus volledig dicht tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Waterberg in de richting van Duitsland. Verkeer uit het westen richting Duitsland kan omrijden via de A30 bij knooppunt Maanderbroek, de A1 en de A50. Verkeer uit het zuiden richting Noord-Nederland en Duitsland rijdt om via de A15 bij knooppunt Valburg, de A325 en de N325.