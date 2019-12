Dit was het auto-decennium 2010-2019 (deel 3)

Niet alleen 2019 eindigt bijna, maar ook het decennium. De jaren 10 stonden bol van autonieuws, met veel opvallende nieuwkomers én natuurlijk de opkomst van elektrisch rijden. Hoog tijd om eens terug te blikken wat het nieuws beheerste van 2010 tot en met dit jaar en een greep te doen uit de verschenen auto's per jaar. Na deel 1 en 2 (2010 t/m 2015) gaan we nu verder met 2016, 2017, 2018 en 2019.

2016

Terwijl de rookwolken van 'dieselgate' nog boven de autowereld hingen, was het in 2016 langzaam weer 'business as usual' voor de rest van de uit de crisis opgekrabbelde auto-industrie. Volvo, dat inmiddels overgenomen was door de Chinese gigant Geely, kwam met een langverwachte opvolger van de S80/V70. De meest besproken auto van het jaar kwam echter van overzees; de Tesla Model 3. Elektrisch rijden oogde weer een stapje bereikbaarder. Niet alleen door de Model 3, maar ook door de groeiende aanwas van EV's en plug-ins vanuit de 'traditionele' merken.

Tesla Model 3

Het afgelopen jaar was hét jaar van de Tesla Model 3, maar het is alweer drie jaar geleden dat Tesla haar nieuwe 'instapper' aan de wereld toonde. Een enorme hype met een absurd snel groeiend aantal pre-orders volgde. Het was daarna nog wel een flinke tijd wachten op de eerste levering.

Het afgelopen jaar was hét jaar van de Tesla Model 3, maar het is alweer drie jaar geleden dat Tesla haar nieuwe 'instapper' aan de wereld toonde. Een enorme hype met een absurd snel groeiend aantal pre-orders volgde. Het was daarna nog wel een flinke tijd wachten op de eerste levering. Volvo S90/V90

Onder de vleugels van het nieuwe moederbedrijf Geely verscheen eerst de nieuwe XC90 en vervolgens was het in 2016 de beurt aan de S80/V70-opvolger. De wat bedaagde look van de voorganger maakte plaats voor het opvallend strakkere nieuwe gezicht van het merk. De grote Zweed maakte als sedan en als stationwagon dan ook het nodige los bij de AutoWeek-lezers.

Onder de vleugels van het nieuwe moederbedrijf Geely verscheen eerst de nieuwe XC90 en vervolgens was het in 2016 de beurt aan de S80/V70-opvolger. De wat bedaagde look van de voorganger maakte plaats voor het opvallend strakkere nieuwe gezicht van het merk. De grote Zweed maakte als sedan en als stationwagon dan ook het nodige los bij de AutoWeek-lezers. Mercedes E-Klasse

Waar Audi al jaren weinig schokkende uiterlijke verschillen tussen de verschillende segmenten liet bestaan, was Mercedes daarin van oudsher iets creatiever. Dat veranderde echter met de komst van de huidige E-Klasse in 2016. Zet 'm naast z'n kleinere en grotere broer en het speuren naar grote verschillen kan beginnen. Dat zorgde er voor een groot deel voor dat de E-Klasse een opvallende nieuwkomer was in 2016.

Waar Audi al jaren weinig schokkende uiterlijke verschillen tussen de verschillende segmenten liet bestaan, was Mercedes daarin van oudsher iets creatiever. Dat veranderde echter met de komst van de huidige E-Klasse in 2016. Zet 'm naast z'n kleinere en grotere broer en het speuren naar grote verschillen kan beginnen. Dat zorgde er voor een groot deel voor dat de E-Klasse een opvallende nieuwkomer was in 2016. Opel Insignia

De Opel Vectra werd met harde hand in de vergetelheid gedrukt door de eerste Opel Insignia. Het ontwerp van Opel's nieuwe middenklasser sloeg goed aan. De tweede generatie verscheen in 2016 en het mag geen verrassing heten dat Opel voor evolutie in plaats van revolutie ging. Opnieuw kon het de harten van velen in ieder geval wel bekoren.

2017

De grotere hang naar klimaatverbetering in combinatie met de uitstootschandalen rond dieselmotoren, zorgden ervoor dat in 2017 diesel verder in de verdrukking kwam. Waar de zelfontbranders het moesten ontgelden, won de EV opnieuw aan populariteit. Datzelfde kan gezegd worden van compacte cross-overs, want die schoten in 2017 als paddenstoelen uit de grond. En dan was er ook nog de veelbesproken overname van Opel, dat door PSA overgekocht werd van GM.

Volvo XC40

Zoals gezegd zagen we in 2017 soms door de bomen het bos niet meer als het ging om cross-overs. De Volvo XC40 was misschien wel de meest enthousiast ontvangen van allemaal. De 'kleine' Zweed zag in 2017 het levenslicht en boorde een voor het merk nieuwe marktpositie aan.

Zoals gezegd zagen we in 2017 soms door de bomen het bos niet meer als het ging om cross-overs. De Volvo XC40 was misschien wel de meest enthousiast ontvangen van allemaal. De 'kleine' Zweed zag in 2017 het levenslicht en boorde een voor het merk nieuwe marktpositie aan. Volkswagen T-Roc

Ook de Volkswagen Group wilde maar wat graag meedingen in de explosief groeiende markt voor cross-overs en de diverse merken van het concern lieten een waar cross-over-offensief los vanaf 2017. Daaronder viel ook de T-Roc, die de strijd aan gaat met succesnummers als de Renault Captur en de Nissan Juke.

Ook de Volkswagen Group wilde maar wat graag meedingen in de explosief groeiende markt voor cross-overs en de diverse merken van het concern lieten een waar cross-over-offensief los vanaf 2017. Daaronder viel ook de T-Roc, die de strijd aan gaat met succesnummers als de Renault Captur en de Nissan Juke. Hyundai Kona

Ja hoor, nog een cross-over. Vanuit Zuid-Korea is vooral de Hyundai Kona het model dat een aanzienlijk graantje van deze markt moet meepikken. Hyundai zette daarmee ook gelijk lekker 'apart' in, want de Kona betekende nogal een stijlbreuk met wat we daarvoor gewend waren van het merk.

Ja hoor, nog een cross-over. Vanuit Zuid-Korea is vooral de Hyundai Kona het model dat een aanzienlijk graantje van deze markt moet meepikken. Hyundai zette daarmee ook gelijk lekker 'apart' in, want de Kona betekende nogal een stijlbreuk met wat we daarvoor gewend waren van het merk. Alpine A110

Gelukkig was er niet alleen maar cross-over-nieuws in 2017, want er verschenen ook genoeg bijzondere sportievere creaties. De Alpine A110 was toch wel een hele bijzondere nieuwkomer. Met een zeer geslaagd retro-uiterlijk blies Renault haar sportmerk nieuw leven in. Een geweldenaar is het niet, maar zeker een opvallend en leuk scheurmonstertje.

2018

Nu komen we aan in het zeer recente verleden en daarmee misschien ook het wat minder interessante deel van deze terugblik. 2018 werd opgeleukt door auto's als de nieuwe Aston Martin Vantage, de gloednieuwe G-Klasse, de Mercedes-AMG GT4, de McLaren Senna, de BMW's Z4 en 8-serie. Daarnaast was er uiteraard weer erg veel EV-nieuws, want zo richting het einde van dit decennium is elektrisch rijden haast gemeengoed geworden. Grote namen als Mercedes en Audi losten in 2018 het startschot voor hun EV-offensief, met respectievelijk de EQC en de E-tron.

Mazda 3

De vorige Mazda 3 was keurig maar weinig verrassend vormgegeven, maar voor de huidige 3 trok Mazda haar stoute schoenen aan. Ze besloten namelijk de Kai Concept vrijwel ongewijzigd in productie te nemen als de nieuwe 3. Het opvallende uiterlijk in combinatie met de bijzondere SkyActiv-X, maakt de 3 één van de opvallendste verschijningen van 2018.

De vorige Mazda 3 was keurig maar weinig verrassend vormgegeven, maar voor de huidige 3 trok Mazda haar stoute schoenen aan. Ze besloten namelijk de Kai Concept vrijwel ongewijzigd in productie te nemen als de nieuwe 3. Het opvallende uiterlijk in combinatie met de bijzondere SkyActiv-X, maakt de 3 één van de opvallendste verschijningen van 2018. Rolls-Royce Cullinan

Het moest er vroeg of laat een keer van komen dat ook Rolls-Royce haar modellengamma zou uitbreiden met een SUV. Dat er met de kenmerkende ontwerptaal van het merk wat ongemakkelijk een SUV te maken is, bleek ook wel toen het doek van de Cullinan ging. Of is het toch stiekem best gelukt? Imposant is hij in ieder geval wel met zijn 5,34 meter.

Het moest er vroeg of laat een keer van komen dat ook Rolls-Royce haar modellengamma zou uitbreiden met een SUV. Dat er met de kenmerkende ontwerptaal van het merk wat ongemakkelijk een SUV te maken is, bleek ook wel toen het doek van de Cullinan ging. Of is het toch stiekem best gelukt? Imposant is hij in ieder geval wel met zijn 5,34 meter. Toyota Corolla

Voor het geval je het nog niet wist; de Toyota Corolla is de bestverkochte auto wereldwijd. In Nederland namen we in 2007 echter afscheid van de bekende modelnaam, toen er in de vorm van de Auris een nieuwe naam op het toneel verscheen. In 2018 draaide Toyota dat verhaaltje weer terug, want de Auris-opvolger heet gewoon weer Corolla. Die doet ook qua uiterlijk het wat saaie imago van de Auris wat vergeten.

Voor het geval je het nog niet wist; de Toyota Corolla is de bestverkochte auto wereldwijd. In Nederland namen we in 2007 echter afscheid van de bekende modelnaam, toen er in de vorm van de Auris een nieuwe naam op het toneel verscheen. In 2018 draaide Toyota dat verhaaltje weer terug, want de Auris-opvolger heet gewoon weer Corolla. Die doet ook qua uiterlijk het wat saaie imago van de Auris wat vergeten. Jaguar i-Pace

Niet alleen voor de grote Duitse merken was 2018 een belangrijk jaar op EV-gebied, want ook vanuit Engeland was er op dat gebied groot nieuws. De Jaguar i-Pace betrad de markt en dat bleek hier in Nederland vervolgens bepaald niet onverdienstelijk te gaan. Zakelijke rijders kozen sinds de introductie in grote getale voor de Britse EV.

En dan rest alleen het afgelopen jaar nog. Uiteraard blikken we daar uitgebreid op terug in diverse artikelen op AutoWeek.nl, maar ook in AutoWeek 51/52 die nu in de winkel ligt. Laten we hopen op een mooi nieuw decennium bomvol interessant autonieuws!