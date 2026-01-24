Volvo begint aan een nieuw hoofdstuk met de EX60 , de elektrische broer van de XC60. De eerste XC60 staat officieel te boek als de populairste Volvo aller tijden. Het was volgens zijn makers het veiligste én opwindendste model dat zij ooit hadden gebouwd. En bovendien het mooiste. Dat waren nogal wat claims.

De mooiste Volvo ooit? Dat statement, dat Volvo tijdens de introductiecampagne van de XC60 volop liet horen, moet heel wat liefhebbers van het merk tot overpeinzingen hebben gebracht. En die prachtige Amazon dan, zo sputterden zij tegen, of de sportieve 1800 ES, de stoere 245 Turbo, de coole 850 T-5R of de rondom geslaagde V50? Aangezien over smaak niet valt te twisten, was dit statement van Volvo nogal een waagstuk.

Timing was alles

Maar goed, het heeft allicht geholpen om van de auto het succesnummer te maken dat het zonder meer is geworden. Kijk, van de 124.327 stuks die in ons land van de 340/360 zijn verkocht gaat de XC60 heus geen gehakt meer maken; hij moet hier met tot nu toe ruim 33.000 registraties in welgeteld zeven andere merkgenoten zijn meerdere erkennen. Maar zijn positie in de eregalerij der Volvo-grootheden heeft hij dubbel en dwars verdiend. Hoe? Waarschijnlijk door de juiste Volvo op het juiste moment te zijn.

In het spoor van de X3

In de automarkt stond juist zijn segment vanaf 2008 erg in de belangstelling; de BMW X3 had zo’n beetje richting gegeven aan het fenomeen premium-midi-SUV en de concurrentie was nog maar nauwelijks present. Wanneer er dan een compacter en minder kostbaar alternatief voor de gewilde XC90 verschijnt, werd het pleit al snel in het voordeel van de nieuwe Volvo beslecht. De Zweden gaven hem innovatieve veiligheidsvoorzieningen mee en zetten hem bovendien nadrukkelijk als een heel opwindende auto in de markt. Veilig? Logisch, dat was het merk aan zijn stand verplicht. Maar opwindend?

Voor als je een C30 ontgroeide

Het was Volvo’s toenmalige CEO Fredrik Arp die zijn ideeën over de XC60 tijdens de onthulling in Genève zo omschreef. Hij sprak ook van een gedurfd, sportief design en noemde de XC60 de ideale auto voor zij die de compacte C30 zouden ontgroeien. De tests van de XC60 die later in onze kolommen verschenen, repten vooral van een heel comfortabele auto met weliswaar krachtige motoren, maar ook niet al te wakkere automatische transmissies. Sportief? Opwindend? Het was gewoon de Volvo die Volvo-rijders graag wilden hebben. Toen – en nu, inmiddels achttien jaar later, nog steeds.

Ben je nu helemaal enthousiast geworden over de eerste XC60? Een vroeg exemplaar van rond de €15.000 vind je vrij makkelijk, goedkoper kan ook maar dan is de kilometerstand doorgaans erg hoog.