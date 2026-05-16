Porsche, BMW en Saab verrichtten in de jaren 70 pionierswerk om de benzinemotor geschikt te maken voor de turbocompressor. Feitelijk zou je Mercedes-Benz in één adem met die merken moeten noemen, hoewel men zich in Stuttgart richtte op de turbo voor de dieselmotor. Het had op dit gebied in 1978 zelfs de wereldwijde primeur met de 300 SD, die destijds alleen in de Verenigde Staten en Canada is geleverd. Waarom alleen daar? Wel, een S-klasse met een dieselmotor was voor de Europese klant als champagne uit een plastic fles, of een bruidssuite met een gedeeld toilet op de gang. Natuurlijk was Mercedes-Benz het schoolvoorbeeld van een dieselmerk, maar de beter gesitueerde klant distantieerde zich graag van dat irritante motorgedreun en de slome tred van de modellen met een D op de bips. Aan gene zijde van de oceaan misschien ook wel, maar in die perceptie bracht de Energy Policy and Conservation Act in december 1975 radicaal verandering.

Zachte landing dankzij C111

De nieuwe wet schreef voor alle autofabrikanten een drastisch verlaagd gemiddeld vlootverbruik voor. Zozeer verlaagd zelfs, dat er heel rap zuiniger modellen moesten komen. Dat konden kleinere auto’s zijn, maar die toverde zelfs het machtige Mercedes-Benz niet zomaar uit de hoge hoed. Zuinige diesels had het al wel in het overzeese gamma, maar nog niet in de S-klasse. Maar wat niet was zou wel komen: de 300 SD, de eerste S-klasse met een zelfontbrander. En wel met een turbo, om de prestaties op een voor dit elitemodel acceptabel niveau te krijgen. Ook dat was niet zomaar gedaan, maar bij de ontwikkeling van de motor konden de Duitsers prettig terugvallen op hun ervaringen en successen met de experimentele C111-recordwagen. Daarin lag de vertrouwde vijfcilinder dieselmotor uit de 240D 3.0, die dankzij een turbo naar 190 pk en later zelfs 230 pk was gebracht. Voldoende voor 338 km/h en negen snelheidsrecords. Dit sterke staaltje imago-marketing hielp de dieselmotor om in de luxueuze S-klasse een zachte landing te maken: de 300 SD werd met 28.600 exemplaren in slechts twee productiejaren een veel groter succes dan van een op zuinigheid gericht topmodel was verwacht. We zijn reuze benieuwd hoe de nieuwe S-klasse het als diesel gaat doen.

Technische gegevens Mercedes-Benz 300 SD

Afmetingen (l x b x h) 5,22 x 1,87 x 1,43 m

Motor 3,0-liter 5-cil. in lijn, turbodiesel

Max. vermogen 85 kW/116 pk bij 4.200 tpm

Max. koppel 235 Nm bij 2.400 tpm

Topsnelheid 165 km/h

0-100 km/h 17,0 s

Gewicht 1.765 kg

Prijs US $ 25.000 (1978)