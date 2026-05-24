Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Lohner Porsche Semper Vivus
 
Achtergrond

Dit was de eerste hybride ter wereld: een Porsche

Semper Vivus voorganger Lohner Porsche Mixte

6

Dat er rond 1900 al elektrische auto’s rondreden is bekend, maar aan het begin van de vorige eeuw was er ook al een hybride. En dat was een Porsche. Na de volledig elektrische Lohner-Porsche, de elektrische auto met naafmotoren, ontwikkeld door Ferdinand Porsche, kwam hij op het idee van een hybride aandrijflijn. 

Voordat de in 1875 geboren Ferdinand Porsche in dienst was bij koets- en wagenbouwer Lohner in het Oostenrijkse Wenen ontwerpt de in Bohemen geboren technisch pionier een innovatieve elektromotor voor plaatsing in wielnaven. Porsche vraagt daar in 1896 octrooi op aan. Drie jaar later kaapt Ludwig Lohner, inmiddels een fabrikant van auto’s, hem weg bij het bedrijf dat gespecialiseerd is in elektromotoren. De Lohner Werke dragen sinds 1876 de titel ‘keizerlijk en koninklijk hofleverancier van rijtuigen’, de onderneming maakte naam met de productie van koetsen en wagens die door paarden worden voortgetrokken. Pas sinds enkele jaren bouwt Lohner ook automobielen met benzine- en elektromotoren. 

Lohner Porsche elektrisch klassieker

De elektrische Lohner Porsche met naafmotoren.

Lohner-Porsche in tien weken ontstaan

Omdat succes uitblijft met de auto’s met verbrandingsmotor, richt het bedrijf zich op elektrische voertuigen. Voor Porsche is het bedrijf de ideale broedplaats: samen met Lohner ontwikkelt hij in 1899 zijn eerste auto. Porsche zet de eerste ‘Lohner-Porsche’ in een tijdsbestek van slechts tien weken in elkaar: de auto is grotendeels van hout gemaakt. Twee elektromotoren zijn direct op de naaf van de voorwielen geplaatst, de aangedreven wielen nemen dus tegelijk ook de besturing voor hun rekening. Omdat er door deze lay-out geen versnellingsbak, riemen en kettingen nodig zijn, is er slechts minimaal wrijvingsverlies. De ingebouwde elektromotoren met interne polen leveren elk een vermogen van 2,5 pk, en er kan dankzij de loodaccu met 44 cellen circa drie uur met de auto worden gereden. Het voertuig weegt bijna een ton, maar haalt evengoed een topsnelheid van circa 50 km/h. De auto wordt op 14 april 1900 in het ‘Elektrizitätspalast’, een onderdeel van de Wereldtentoonstelling in Parijs, aan het publiek gepresenteerd en slaat in als een bom; de pers prijst het voertuig als een ‘epochale noviteit’, oftewel het begin van een nieuw tijdperk en de ‘meest opvallende nieuwkomer’. Als Lohner over zijn nieuwe constructeur praat, doet hij dat met trots: “Dat is een man die een grootse carrière voor zich heeft. Zijn naam is Ferdinand Porsche, u gaat nog veel van hem horen.”

Elektrische racewagen

Aangemoedigd door het succes ontwikkelen Lohner en Porsche een soort modulair systeem met motoren in drie maten en vermogens tot 12 pk per wiel – hiermee kunnen ook bussen en zware vrachtwagens worden aangedreven. Omdat autoraces in die tijd steeds populairder worden, denkt Porsche ook na over toepassing in de autosport. Nog voor het einde van het jaar bouwt hij een elektrische racewagen met vier 14 pk sterke wielnaafmotoren: Hij noemt het model ‘La Toujours Contente’ – wat ‘altijd tevreden’ betekent. Die naam is een verwijzing naar de elektrische auto van Camille Jenatzy, ‘La Jamais Contente’, die een jaar eerder als eerste ter wereld sneller rijdt dan 100 km/h. Overigens kwam het Nederlandse Spyker in 1903 ook al een auto met permanente vierwielaandrijving, de 60 HP. Maar dat was een auto met zescilinder lijnmotor (ook al een noviteit).

Lohner-Porsche Mixte

De eerste hybride

Het blijft niet bij volledig elektrische auto’s: omdat de accu’s steeds weer problemen geven en er vrijwel geen laadinfrastructuur voorhanden is, ontwikkelt Porsche de eerste hybride auto ter wereld, de Lohner-Porsche Semper Vivus (Latijn voor ‘altijd levend’). Al een jaar later volgt een doorontwikkelde versie, die de naam Mixte krijgt. Beide modellen worden aangedreven door een voorin geplaatste viercilinder, die via een generator als stroomleverancier fungeert. Een slimme constructie, die echter wel een nadeel heeft: het hoge gewicht. De Mixte weegt als gevolg van de zware accu’s maar liefst 1.800 kilo.

Lohner-Porsche Mixte

Dit artikel komt uit een achtergrondverhaal over Ferdinand Porsche die in zijn geheel te lezen is in AutoWeek Classic 5 2025

6 Bekijk reacties
Porsche Classic Cars
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Porsche 911 Carrera Nieuw PCCM

Porsche 911

Carrera Nieuw PCCM

  • 2004
  • 98.427 km
  • Benzine
  • 239kW/325pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Witmer & Odijk klassieke & bijzondere auto's
€ 48.997
Porsche Cayenne E-Hybrid

Porsche Cayenne Coupé

E-Hybrid

  • 2025
  • 30.000 km
  • Elektro/Benzine
  • 346kW/470pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Porsche Centrum Groningen
€ 124.900
Porsche Cayenne 3.6 GTS | LED | PASM | Sport design

Porsche Cayenne

3.6 GTS | LED | PASM | Sport design

  • 2016
  • 135.371 km
  • Benzine
  • 324kW/441pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
HOC-Zeeland B.V.
€ 39.945
Porsche Panamera Sport Turismo 4.0 GTS - Sport Chrono + | Panorama | Memory | HUD

Porsche Panamera

Sport Turismo 4.0 GTS - Sport Chrono + | Panorama | Memory | HUD

  • 2019
  • 93.663 km
  • Benzine
  • 338kW/460pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
C Gallery Exclusive
€ 77.495
Porsche 992 911 - 3.0 TARGA 4S | SPORTDESIGN | 4-w STURING

Porsche 992

911 - 3.0 TARGA 4S | SPORTDESIGN | 4-w STURING

  • 2021
  • 46.822 km
  • Benzine
  • 331kW/450pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Carworldclassics.com
€ 169.992
Porsche 911 GT3 S/T

Porsche 911

S/T

  • 2025
  • 6.009 km
  • Benzine
  • 386kW/525pk

Handgeschakeld

Online sinds 1 dag
Porsche Centrum Twente
€ 469.899

Lees ook

Nieuws
Mercedes-Benz 300 SC Cabrio

Deze klassiekers dalen het hardst in waarde

Nieuws
Porsche 911 back to basics

De Porsche 911 hoeft in Noorwegen alleen twee busjes van Mercedes-Benz voor zich te dulden

Achtergrond
Volkswagen-Porsche Tapiro

Als het aan Giugiaro had gelegen was dit de Porsche 914 geworden

Nieuws
Porsche Taycan Turbo GT Manthey Kit

Porsche Taycan Turbo GT nóg scherper en sneller dan Xiaomi SU7 Ultra

Nieuws
Porsche Macan

Brandstofgestookte Porsche Macan verdwijnt al aanstaande zomer

Lezersreacties (6)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.