Dit was bijna de opvolger van de Fiat Punto

De Fiat Punto vond bijna opvolging in een compacte cross-over, maar de verouderde platformen waar Fiat onder de vlag van Fiat Chrysler Automobiles over beschikte, gooiden roet in het eten. Tijdens de presentatie van de Fiat 600e laat Fiat een schets zien van de auto die de Punto had moeten vervangen, maar die toch niet kwam.

Fiat heeft zijn best gedaan het leven van de laatste generatie Punto behoorlijk op te rekken, maar trok in augustus 2018 definitief de stekker uit de Europese Fiat Punto. De derde generatie begon zijn leven als Grande Punto, werd na een facelift in 2009 omgedoopt tot Punto Evo en werd na een laatste Europese facelift in 2012 nogmaals hernoemd. Toen tot simpelweg Punto. We schrijven nadrukkelijk 'Europese', de Punto kreeg in India namelijk in 2014 nóg een facelift, maar verdween daar enkele maanden nadat het gedaan was met de Europese Punto ook van de markt. Sinds Fiat vijf jaar geleden een punt achter de Punto zette, is autoland Puntoloos. Tijdens de presentatie van de Fiat 600e toonde het Italiaanse merk een designschets van wat de opvolger van de Punto had kunnen zijn.

Volgens Antonio Massacesi, Head of Fiat New Products, was voormalig CEO Sergio Marchionne na het verdwijnen van de Punto sceptisch over het B-segment. Marchionne zou van mening geweest zijn dat de concurrentie in dat in Europa belangrijke hoekje van autoland te sterk zou zijn. Bovendien vond Marchionne de winstmarges te klein. Volgens Massacesi kwam Fiat derhalve in 2013 met het idee van wat hij omschrijft als 'een grotere 500', een auto waarvan de Italianen nu een schets vrijgeven. Die 'grotere 500' zou een maatje kleiner moeten zijn dan de 500X die een jaar later op de markt verscheen. De 'grotere 500' die moest volgens Massacesi "aansprekender én goedkoper zijn dan een Punto of Fiesta". Topman Marchionne keurde de plannen goed, om er nadat de stekker meermaals uit het project was getrokken definitief een streep door te zetten. Voor de Punto-opvolger zou een volledig nieuwe basis ontwikkeld moeten worden, het Punto-platform voldeed niet meer en was volgens de Italianen ongeschikt voor enige vorm van elektrificatie. Nu Fiat al even deel uitmaakt van Stellantis, heeft het wél een platform voor handen dat het onder een Punto-opvolger kan gebruiken. Het resultaat? De Fiat 600e. Ook die is een maatje kleiner dan de 500X.

De Fiat 600e zou je als spiritueel opvolger van de Punto kunnen zien, al is het bepaald niet ondenkbaar als Fiat zijn modellengamma op termijn aanvult met een kleinere hatchback als equivalent van de Peugeot 208 en Opel Corsa. Verder zegt Fiat dat het 'een logische stap' is om van de 600e een Abarth-versie te maken. Wanneer we daarvan iets gaan zien? Dat is nog even de vraag. Fiat kondigt wél al de komst aan van een 'nieuw en verrassend model' dat op 11 juli 2024 wordt gepresenteerd. Die datum is niet voor niets gekozen. Het is de dag waarop Fiat 125 jaar bestaat. De fabrikant zou op die dag zomaar eens een nieuwe Panda kunnen presenteren, een van zijn succesvolste modellen ooit. Het is duidelijk: Fiat is terug.