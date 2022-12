Dit was 2022: de meest gezochte nieuwe auto’s

AutoWeek.nl is natuurlijk niet alleen je favoriete bron voor autonieuws, maar ook de plek om alle mogelijke informatie over je volgende auto op te snorren. Beperken we ons daarbij tot gloednieuwe auto’s, dan zijn dit de tien meestgezochte modellen.

De lichtgrijze zoekbalk bovenaan deze pagina is een heel belangrijke. Zoek je daar een merk en model in uit, dan kom je terecht in een enorme database vol specificaties (Carbase), tests, video’s, private-leasetarieven en wat dies meer zij. In Carbase is het heel eenvoudig om onderscheid te maken tussen álle auto’s en alle nieuwe auto’s, door simpelweg het vakje ‘nieuwe auto’s’ aan te vinken. In die categorie zijn deze tien modellen in het afgelopen jaar het vaakst opgesnord door bezoekers van deze site:

Kia Niro Volvo XC40 BMW 3-serie Kia Sportage BMW X1 Ford Focus Hyundai Tucson Volkswagen Golf Opel Astra Kia EV6

De eerste constatering: uiteraard is er nogal wat overlap met de verkoopcijfers. De Kia Niro eindigt in de Nederlandse verkoopranglijst op de tweede of derde plek in 2022, de Volvo XC40 staat momenteel op vijf en de Hyundai Tucson, Kia Sportage en Ford Focus vliegen ook in rap tempo de Nederlandse showrooms uit.

Voor een deel van de modellen geldt dit echter veel minder. De BMW 3-serie is in zijn categorie nog best populair, maar eindigt op dit soort online-lijstjes toch altijd hoger dan in de verkooplijsten. Hetzelfde gaat min of meer op voor de BMW X1 en verrassend genoeg ook voor de Volkswagen Golf en Opel Astra. Die auto’s zijn namelijk lang niet (meer) zo populair als je wellicht denkt. De Kia EV6, tot slot, verbaast ons dan weer niets: met een 28e plaats op de verkoopranglijst is hij in absolute zin niet mega-populair, maar deze EV is wel ‘hot’ en veelbesproken.

Met dit lijstje aanwezigen kunnen we ons ook even verbazen over de afwezigen. Waarom staat de immens populaire Peugeot 208 bijvoorbeeld niet in dit rijtje, of de Toyota Aygo? En waar is de Skoda Enyaq? Kennelijk is een bezoekje aan AutoWeek.nl nog net niet voor íedere nieuwe-autokoper een verplicht nummertje, al zijn we toch een aardig eind op weg.