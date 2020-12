Top 10 van 2020: Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

In autoland is er altijd genoeg voer voor speculatie. Achter gesloten deuren werken de fabrikanten immers aan modellen die soms pas na ettelijke jaren fijnslijpen, testen en optimaliseren het levenslicht zien. In de rubriek 'Blik to the Future' krijgen we aan de hand van illustraties alvast een kijkje in de toekomst. Dit zijn de 10 best gelezen toekomstvoorspellingen van het afgelopen jaar.

Van een aantal voorspellingen is al bekend hoe ze uiteindelijk tot wasdom zijn gekomen. Op die manier kunnen we beoordelen of de illustrator het een beetje bij het rechte eind had. In het lijstje staan echter ook toekomstige modellen waarbij we alleen een enigszins onderbouwd vermoeden hebben van het uiterlijk, denk bijvoorbeeld aan de Volkswagen ID1 of de nieuwe Opel Astra. Of de glazen bol het uiteindelijk bij het rechte eind heeft, moet nog blijken. Deze tien vooruitblikken vond men kennelijk het interessantst:

Onlangs is hij nog gefacelift, maar de vernieuwde Peugeot 3008 heeft nog niet het volledige, nieuwe familiegezicht van Peugeot aangemeten gekregen. De koplampen met de drie verticale led-spijlen als dagrijverlichting ontbreken bijvoorbeeld nog. Vermoedelijk gaat Peugeot voor de volgende generatie van de 3008 wél die kant op. Onze illustrator gaf alvast een impressie van dat uiterlijk. Geslaagd?

Het is niet heel wonderlijk dat de nog te onthullen i4 in dit toplijstje staat. De geruchten over de elektrische 4-serie doen al een tijdje de ronde, maar BMW neemt nog even de tijd met het onthullen van de definitieve variant. Tot die tijd moeten de tekeningen van onze illustrator soelaas bieden. Het ligt voor de hand dat de uiteindelijke i4 flink wat gelijkenissen gaat vertonen met de i4 Concept. In essentie wordt het eigenlijk gewoon een 4-serie Gran Coupé met een elektrische aandrijflijn. Net zoals bij de iX ook al het geval was, maakt de controversiële 'grille' naar verwachting ook zijn opwachting op de i4.

Waar we van de voorgaande twee auto's uit dit lijstje nog niet weten hoe ze eruit komen te zien, is dat bij de Citroën C4 niet het geval! Had onze illustrator het een beetje bij het rechte eind? Deels, want hoewel de voorkant van de uiteindelijke C4 aardig lijkt op de tekeningen, bleek de achterkant nog veel buitenissiger vormgegeven te zijn dan we aan het begin van dit jaar konden vermoeden.

Bij de Citroën C4 had onze illustrator het niet helemaal bij het juiste eind, maar in het geval van de Volkswagen Nivus klopt de vooruitblik aardig met de halverwege dit jaar onthulde productieversie. De compacte cross-over - formaatje T-Cross - is in eerste instantie bestemd voor de Zuid-Amerikaanse markt. Komend jaar maakt hij ook hier zijn opwachting. Leuk detail: in Europa is het de eerste cross-over/SUV waarvoor Volkswagen van de 'T' als beginletter afstapt.

Voor de Sandero had Dacia iets anders in petto dan we aanvankelijk dachten. Ja, hij kreeg ledkijkers, maar de doorlopende ledstrip die onze illustrator in de grille van zijn toekomstvisie had verwerkt, kwam kennelijk niet op bij de ontwerpafdeling van Dacia. Aan de achterzijde zijn de gelijkenissen iets beter te zien, maar Dacia tekende de achterlichten nog wat scherper. De naar achteren omhoog lopende raamlijn was dan wél weer een accurate voorspelling.

Over de Volkswagen ID1 is eigenlijk nog maar heel weinig concrete informatie bekend. Dat maakt het des te interessanter om alvast te voorspellen hoe Volkswagens kleinste elektrische auto er mogelijk uit komt te zien. De ID1 op de illustratie past duidelijk bij zijn grotere broers, de ID3 en ID4. Zo heeft hij aan de voorkant de kenmerkende ledstrip van de ID-familie en keert ook het patroontje dat de ID3 op de C-stijl heeft terug op de ID1. Het uiteindelijke resultaat laat vermoedelijk nog tot 2023 op zich wachten.

Twee maanden voordat Dacia het doek definitief van de Spring trok, blikte onze illustrator nog vooruit op het goedkope elektrische autootje. Het mag geen verrassing heten dat de illustraties als twee druppels water lijken op het eindresultaat. Van de Spring had Dacia immers al een conceptversie laten zien en bovendien waren de patenttekeningen van het productiemodel reeds bekend.

Sinds de overname door PSA heeft men het gaspedaal behoorlijk ingetrapt bij Opel. Na de Corsa en de Mokka staat de Astra op de rol om in een compleet nieuw jasje gehesen te worden. Dat betekent dat hij onderhuids Franse genen krijgt, maar ook een strakker ontwerp. Op de illustraties heeft de Astra een raam- en daklijn die lijkt op die van de Corsa, maar aan de voorzijde heeft hij juist weer meer weg van de nieuwe Mokka. Eind dit jaar hopen we het zeker te weten.

Iets met een olifant en een kamer? Je kon er niet omheen bij de nieuwe 4-serie: de grille. Aan het begin van dit jaar deed onze illustrator een bijzonder accurate voorspelling van hoe het productiemodel van de 4-serie eruit zou komen te zien. In de reacties barstte de discussie meteen los: de één vond het nieuwe ontwerp geweldig, de ander walgde ervan. Hoe het ook zij, gezien de onlangs onthulde iX en de i4 die op de rol staat, lijkt het erop dat BMW nog wel even vasthoudt aan dit smoelwerk.

Naar welk schepsel uit de glazen bol van onze illustrator waren jullie het meest benieuwd? Dat was de nieuwe Volkswagen Tiguan, die overigens nog wel even op zich laat wachten. Het design lijkt echter de voorspelbare kant op te gaan. Aan de achterzijde is bijvoorbeeld geheel in lijn met de laatste trend een ledbalk aanwezig. Overigens lijkt het niet waarschijnlijk dat er een volledig elektrische variant van de Tiguan komt. Daarvoor heeft Volkswagen immers de ID-familie op touw gezet. Maar, zeg nooit 'nooit' ...