Top 10 van 2020: best gelezen artikelen

Op het gebied van autonieuws was 2020 een tamelijk bijzonder jaar. Vrijwel iedere grote autobeurs werd afgelast vanwege het coronavirus, dat in maart om de hoek kwam kijken. Fabrieken moesten sluiten en automerken kwamen veelal in zwaar weer terecht. Desondanks lijkt de auto-industrie letterlijk en figuurlijk in een stroomversnelling te zijn gekomen: de elektrificatie voltrekt zich namelijk in een rap tempo. Tijd om op dit tamelijk bizarre jaar terug te blikken aan de hand van de 10 meest gelezen nieuwsberichten!

Eén merk weet in ieder geval zijn weg naar de top 10 vaak te vinden: Tesla. Drie van de tien best gelezen nieuwsberichten gaan over het automerk van de even veelgeprezen als controversiële Elon Musk. Ergens is dat wel logisch, want Tesla zit absoluut niet stil. Op Battery Day deelde de fabrikant waar het allemaal mee bezig is, van het integreren van de accu in de constructie van de auto ('structural batteries') tot het verlagen van de productiekosten van accu's. Over die accu's gesproken: het nieuws over het Chinese bedrijf Brighsun New Energy, dat zegt accu's met een actieradius van 2.000 km te hebben ontwikkeld, kon eveneens op een brede belangstelling rekenen.

Naast al het nieuws over EV's en accu's waren de occasions eveneens populair. In de top 10 gaat het twee kanten op: aan de ene kant waren jullie geïnteresseerd in goedkope auto's voor € 500 waar je nog best een tijdje mee door zou kunnen kachelen, aan de andere kant van het spectrum staan echter vijf luxe occasions die je portemonnee in recordtijd kunnen verwoesten. Tot slot was er ook aandacht voor het verhaal van de begraven Plymouth Belvedère, die in 2007 na 50 jaar onder de grond het levenslicht weer mocht zien. Hieronder kun je de 10 best gelezen berichten nog eens op je gemak terugkijken.

Het verhaal over de begraven Plymouth Belvedere is de best gelezen 'Vluchtstrook' van het jaar. In 2007 groef men de auto na 50 jaar weer op, alleen maar om te ontdekken dat hij in feite tot één onbruikbare roestbonk was verworden. In de reacties waren jullie het er wel over eens: het idee van een tijdcapsule is leuk, maar de uitvoering had beter gekund.

Voor minder dan € 500 een rijdende auto kopen? Dat het anno 2020 nog steeds kan, bewijst onze barrelbrigade wel. Al speurend in de occasionzoeker vonden we binnen dit budget een Kia Rio, Mitsubishi Carisma, Citroën Saxo, Toyota Starlet en een Subaru Vivio. Dit artikel was voer voor discussie, want uit een aantal reacties blijkt de nodige scepsis bij auto's uit deze prijsklasse, terwijl anderen het juist een prima idee vinden om 'van apk naar apk' te rijden.

'Range anxiety' is met de toenemende accucapaciteit, efficiëntie en laadsnelheid van EV's steeds minder een probleem. Desondanks zag Obrist, een Oostenrijkse start0-up, aan het begin van dit jaar markt voor een 'range extender' in de Tesla Model 3: een tweecilinder-motortje in de neus van de Model 3 'Hyper Hybrid' moet samen met een accu van 17,3 kWh goed zijn voor een achtieradius van zo'n 1.000 kilometer. Het afgelopen jaar is het echter stil gebleven rondom Obrist.

Hoe kom je snel van je geld af? Koop een oudere auto uit het topsegment voor relatief weinig geld! De BMW 745i, Mercedes-Benz S 500, Volkswagen Phaeton, Porsche Cayenne en Cadillac STS helpen je graag verder met het verbranden van je geld. In de reacties passeerde Lexus veelal de revue als het gaat om hoe het wél zou moeten.

Ionity is de naam van een laadpalennetwerk dat is opgezet door BMW, Daimler, Ford en de Volkswagen Group. Langzaam maar zeker is het een behoorlijk grote partij aan het worden op het gebied van laadpalen. Om klanten te lokken, gold in eerste instantie een tarief van € 8 per laadsessie, maar dat is omgezet naar € 0,79 per kWh. Aangezien steeds meer mensen overstappen op EV's, is het nog maar de vraag hoe de tarieven zich komend jaar ontwikkelen.

Bij Tesla gelden er in feite geen vaste cycli voor vernieuwing: het bedrijf brengt eigenlijk constant verbeteringen op de markt, zij het via over-the-air-updates of in de productie zelf. Ondanks het feit dat de Model S in Nederland geen verkooptopper meer is, werd het nieuws over de verbeterde actieradius van de Long Range Plus goed gelezen. Inmiddels weten we ook dat de variant voor € 86.005 in de Nederlandse prijslijst staat.

Eind vorig jaar ontstond er een ware 'bijtellingsrun' op de Tesla Model 3. Kennelijk had een flink aantal mensen de boot gemist, want men klikte massaal op het bovenstaande artikel. Inmiddels is de Model 3 wat betreft verkoopaantallen ruimschoots overklast door onder meer de Volkswagen ID3. Het lijkt gezien de veranderende bijtellingsregels aannemelijk dat het jachtseizoen op 'gebruikte' exemplaren met een gunstige bijtelling komend jaar weer begint.

Fabrikanten zijn volop bezig met de ontwikkeling van EV's en accutechnologie, maar afgelopen jaar kwam het Chinees-Australische bedrijf Brighsun met een wel heel opzienbarende onthulling: een lithium-zwavel-accu die een actieradius van 2.000 km mogelijk zou maken. In april was men nog in gesprek met investeerders voor grootschalige productie, maar in de praktijk hebben autofabrikanten het batterijconcept nog niet omarmd. Volgend jaar wellicht?

Het mogelijke nieuwe embleem van Peugeot kon op veel belangstelling rekenen. Het lijkt erop dat de Fransen teruggrijpen op het verleden en een gedetailleerde leeuwenkop verwerken in een schildje. Het beeldmerk is nog niet definitief onthuld, dat gaat vermoedelijk gebeuren wanneer Peugeot de nieuwe 308 aan het publiek voorstelt.

Een boete krijgen is natuurlijk nooit leuk. Wanneer je er onderuit kunt komen, is dat dus mooi meegenomen. Kennelijk gaf dit artikel de burger moed, want het is het best gelezen stuk van 2020 op onze website. Agenten moeten overtreders ook in coronatijd nog steeds aan de kant zetten om een geldige bon uit te kunnen schrijven. De kantonrechter oordeelde dat dat in één specifiek geval niet was gebeurd en vernietigde de bekeuring, waarmee hij een precedent schiep.