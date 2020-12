Top 10 van 2020: meest spraakmakende artikelen

Ook in 2020 reageerden jullie massaal op de dagelijkse nieuwsstroom. Discussies, suggesties, creatieve oplossingen; zo'n beetje alles passeerde de revue in de reacties. Het ene artikel roept uiteraard net wat meer discussie op dan het andere. Dit zijn de tien artikelen die de meeste reacties verzamelden in het afgelopen jaar.

In 2020 beleefde de EV een behoorlijke opmars. De daadwerkelijke effectiviteit van elektrisch rijden en de haken en ogen die daarbij komen kijken, zijn nog immer voer voor discussie. Dat blijkt ook wel uit het onderstaande lijstje, want maar liefst negen van de tien artikelen hebben direct of zijdelings te maken met EV's. Het enige artikel dat niet over EV's ging, had betrekking op de snelheidslimiet in Duitsland. Jullie discussieërden wat af, want in totaal zijn de onderstaande artikelen goed voor 3.301 reacties! Helaas is het voor alle onderstaande artikelen niet meer mogelijk om reacties aan de lopende discussie toe te voegen, maar als je je tijdens de feestdagen verveelt, kun je ze altijd nog teruglezen.

Inmiddels begint de markt langzaam maar zeker gewend te raken aan EV's, maar nog steeds is de overstap naar een EV voor veel mensen omgeven met vraagtekens. Dit artikel geeft antwoord op de meest voorkomende vragen. In de reacties gingen jullie met elkaar de discussie aan over de antwoorden op de vragen, maar ook over de zin/onzin van EV's. Onderaan de streep leverde dat 272 reacties op.

De onbegrensde snelheidslimiet op de Duitse Autobahn staat al jaren ter discussie. Begin dit jaar sneuvelde in de Bundesrat een voorstel om een maximumsnelheid van 130 km/h in te voeren. Aan de ene kant waren de reacties hierop positief, maar er waren ook sceptici onder jullie te bespeuren. Mede dankzij onderlinge discussies liep het aantal reacties op naar 288 stuks.

Is een EV nu wel of niet groener dan een auto op brandstof? Daarover zijn de meningen en wetenschappelijke onderzoeken verdeeld. De Europese milieuorganisatie Transport & Environment deed eveneens onderzoek naar dit onderwerp en concludeerde dat EV's daadwerkelijk groener zijn. Dat betekende dat de discussie over EV's in de reacties weer los barstte. Net als de nummer 9 heeft dit artikel 288 reacties.

Eén van de voornaamste argumenten die criticasters van EV's gebruiken, is dat voor de winning van de grondstoffen van de accu's kinderen worden ingezet. Uit een factcheck van NU.nl bleek inderdaad dat een bepaald percentage van de grondstoffen een dubieuze herkomst heeft. Voer voor discussie dus, iets wat ook blijkt uit de 290 reacties.

In augustus deed de hoogste rechtbank van het Duitse Karlsruhe een opzienbarende uitspraak: het bedienen van een centraal touchscreen is strafbaar. Tot op heden heeft deze uitspraak nog geen desastreuze gevolgen gehad voor eigenaren van een auto met een touchscreen. In de 295 reacties kwam vaak de mening naar voren dat knoppen voor centrale functies nog altijd fijner zijn dan een aanraakscherm. Fabrikanten, lezen jullie mee?

Het eerste artikel in de lijst dat meer dan 300 reacties opleverde, betreft de gestegen laadprijzen bij Ionity. Dat bracht de discussie over EV's wederom op gang. De gestegen laadprijzen konden op veel kritiek rekenen. Sommigen van jullie stelden zelfs dat Ionity met deze prijsstijging bewust de transitie naar elektrische mobiliteit wil vertragen, aangezien het een samenwerking is van enkele grote autofabrikanten.

Alweer een artikel over laadpalen in dit lijstje, maar ditmaal niet over de prijs. Volgens ALD Automotive dreigt er namelijk een snel groeiend tekort aan laadpalen. In de reacties kwamen enkelen van jullie met creatieve oplossingen voor dit probleem, maar lieten jullie ook enkele praktijkvoorbeelden van het tekort aan laadpalen zien. 355 reacties waren het gevolg.

Tesla realiseerde in 2019 een toename van 50 procent in het productieaantal. Een artikel over Tesla is uiteraard niet compleet zonder de nodige controverse. Dat het merk gepolariseerde reacties oproept, blijkt wel uit het feit dat jullie 363 keer reageerden op dit artikel.

In de huidige situatie rondom het coronacrisis lijkt het er vooralsnog niet op dat we massaal naar het buitenland op vakantie kunnen, maar in februari was daar nog wel sprake van. Steeds meer mensen rijden met hun EV naar de vakantiebestemming en uit onderzoek van KPMG bleek dat dat nog wel eens problematisch kon uitpakken met de laadcapaciteit. Het gesprek over de toekomst van EV's laaide ook hier weer op, wat tot 405 reacties leidde.

De marktintroductie van de Volkswagen ID3 is op softwarematig gebied niet zonder slag of stoot gegaan. Bronnen bij Volkswagen zaten met de handen in het haar en zeiden dat 'het niet meer om te lachen was'. In de reacties leidde dat soms tot schadenfreude, maar een aantal van jullie vond het ook jammer om te lezen. Qua reacties heeft dit artikel het in ieder geval net zo goed gedaan als de verkoopcijfers van de ID3: met 443 reacties is dit artikel de topper van het jaar.