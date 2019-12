Dit was 2019: meest gezochte auto’s

Na een terugblik op de meest gelezen Blik to the Future’s, is het nu tijd om de meest opgezochte auto’s uit het befaamde Carbase de revue te laten passeren. Het segment van de compacte middenklassen blijkt erg in trek.

Op één auto na uit de lijst met meest populaire zoekopdrachten, doen alle modellen mee in de strijd om de kopers in het populaire C-segment. Dat Toyota de Corolla weer als modelnaam heeft afgestoft lijkt een slimme zet, want het model weet de zesde plek te bemachtigen van de meest gezochte auto’s. Bezoekers waren dit jaar ook benieuwd naar alle informatie omtrent de Audi A4, BMW 1-serie en de Mercedes-Benz A-klasse, maar de meeste mensen vulden déze auto’s in bij de grote zoekbalk.

Nummer 5: Volvo XC40

Als enige opgehoogde auto weet Volvo’s instap-SUV de top 5 van meest opgezochte auto’s aan te voeren. Met het wegvallen van de V40 geldt deze auto overigens sowieso als instapper van het Zweedse merk. Tot nu toe gingen bijna 4.300 Nederlanders dit jaar aan de haal met de XC40.

Verder grappig om te vermelden: Volvo is het enige merk dat met twee auto’s in deze lijst vermeld staat.

Nummer 4: Volkswagen Golf

Daar was 'ie weer: de Golf. In de actuele verkoopranglijsten ingehaald door zijn kleinere broertje, maar alsnog heel populair. Kijken we naar de totale verkoop, dan staat de Golf overigens nog ver boven de Polo met 667.452 tegen 371.746 exemplaren. Met dik 75.000 exemplaren was 1999 zijn beste jaar, zou generatie acht die volgend jaar op de markt verschijnt daar verandering in brengen?

Nummer 3: Tesla Model 3

Dé populairste auto van dit jaar kan eigenlijk niet missen in dit overzicht. Tesla’s verkoop van de Model 3 ging in 2019 namelijk door het dak. Hoewel de officiële cijfers nog niet binnen zijn, is de kans erg klein dat de elektrische Amerikaan dit jaar nog van zijn troon wordt gestoten. In deze lijst geen gouden plak, maar wel een podiumpositie.

Nummer 2: Ford Focus

Op nummer 2 nog een populaire middenklasser: de Focus. Met al meer dan twintig levensjaren achter zich, bestormt de nieuwe generatie sinds eind vorig jaar de openbare weg. Leaserijdend Nederland omarmt wederom de auto, want de verkoop gaat goed. Bezoekers van de website zijn ook benieuwd, want het model werd vaak opgezocht in de Carbase.

Nummer 1: BMW 3-serie

Misschien niet de populairste auto van ons land, maar blijkbaar wel op autoweek.nl: de BMW 3-serie. Er is de laatste tijd nogal wat te doen om BMW’s huidige ontwerpstijl en zijn technische aanpassingen. De 3-serie gaat dit jaar de boeken in als populairste BMW in de verkooplijsten én als meest gezochte auto op onze website, chapeau!