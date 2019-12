Dit was 2019: De Tweeling

Net je ontbijt achter de kiezen? Dan heb je het de twee uur geleden online verschenen jongste editie van De Tweeling waarschijnlijk gemist. Elke zondag om 10.00 uur vergelijken we twee of meer ‘dezelfde’ auto’s met elkaar: modellen die meer met elkaar gemeen hebben dan je van tevoren misschien zou verwachten. In onderstaande top 5 de twee- of meerlingen die op de meeste aandacht konden rekenen.

Nummer 5: De Tweeling: Volkswagen Vento – Skoda Rapid

Hoewel beide onderwerpen van deze editie van De Tweeling niet in Nederland zijn geleverd, weet het duo wel een plekje in de top 5 te scoren. Volkswagen en aanverwanten doen het simpelweg goed in deze rubriek. De Volkswagen Group is van nature niet vies van wat onderlinge uitwisseling van onderdelen. Dat is niet gek, want wereldwijd levert het concern talloze modellen. In deze bewerking van De Tweeling komen twee relatief kleine sedannetjes aan bod.

Nummer 4: De Tweeling: Opel Omega – Cadillac Catera

Van kleine sedans gaan we naar grote sedans. Opel was tot voor kort eigendom van General Motors en dat resulteerde soms in een Opel met wat Amerikaanse looks. Vooral de voorzijden van de auto’s in dit vergelijk hebben erg veel met elkaar gemeen. Het duo kan rekenen op een top-viernotering, wat zich misschien wel laat verklaren door de verschijningsdatum van deze editie van De Tweeling. Dat was namelijk 4 augustus, midden in de vakantietijd.

Nummer 3: De Tweeling: Mazda 2 – Toyota Yaris – Scion iA

Aangekomen bij de podiumplaatsen stuiten we in deze lijst voor het eerst op een tweeling van Japanse afkomst. Toyota hanteert een ingewikkeld beleid met modelnaam Yaris, een naam die in bijna elk continent op een andere auto wordt geplakt. In Noord-Amerika gebruikt Toyota sinds een paar jaar de badge voor de auto die we hier kennen als Mazda 2. Dat model zie je daar ook nog als Scion iA, waardoor we in feite te maken met een drieling!

Nummer 2: De Tweeling: Skoda Superb – Volkswagen Passat Lingyu

Ook op de tweede plek een product van de Volkswagen Group. De op één na populairste 'Tweeling' van het jaar betrof een vergelijk tussen de Skoda Superb en de Volkswagen Passat Lingyu. Want is de Superb nu een Chinese Passat of juist andersom? Alles daarover lees je in deze ietwat lange maar vooral goed ontvangen Tweeling.

Nummer 1: De Tweeling: Audi A4 – Seat Exeo

De absolute Tweeling-winnaars zijn de Seat Exeo en de Audi A4. Ze delen, zoals elke auto in deze rubriek, meer dan hun platform, maar de Seat verscheen pas toen van de A4 al een volgende generatie werd gevoerd. Dat terwijl beide auto's in feite een vergelijkbare rol in autoland speelden. Dit is de eerste en enige De Tweeling in deze lijst waarvan beide hoofdrolspelers in Nederland werden verkocht.