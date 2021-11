Dit vonden we negen jaar geleden van de Tesla Model S

Je kunt je nu haast niet meer voorstellen dat Tesla nog niet eens zo heel lang geleden nog een ambitieus nieuw bedrijf was met maar één model: de Model S. Een auto die weliswaar direct op behoorlijk wat belangstelling kon rekenen, maar tegelijkertijd nog wel met behoorlijke argusogen werd bekeken. Tesla had immers met de Roadster nog niet echt de blijk gegeven een serieuze speler in de auto-industrie te kunnen worden. Met de Model S veranderde dit echter, zou al snel blijken.

In november 2012 hadden we nog niet kunnen bevroeden hoe groot het succes werkelijk zou worden. Toch waren de eerste voortekenen er al. "Is het de Amerikanen in de bol geslagen of hebben ze met de Model S een troef handen? Een eerste blik op de specificaties sluit het laatste niet uit," zo begon Cornelis Kit zijn testverslag. Het interieur viel ook in positieve zin op. Grappig detail is de toen nog aanwezige invloed van Mercedes-Benz: "Het eerste wat opvalt bij het instappen is de hoogwaardige afwerking, dit voelt eerder Duits aan dan wat we gewend zijn uit Detroit. Eenmaal binnen herkennen we aan de stuurkolom de hendels uit de Mercedes-Benz E-klasse, net als de knoppen voor de ruitbediening en die voor de spiegelverstelling. Niet helemaal vreemd, Daimler heeft aandelen Tesla." Tegenwoordig is een groot scherm absoluut niet heel opvallend meer. Dat was in 2012 wel anders: "Met deze Duitse onderdelen hebben we overigens wel alle knoppen gehad. Voor het overige laat de Model S zich namelijk bedienen via een 17(!) inch touchscreen."

Het rijden met de Model S was ook al een hele ervaring. De bloedsnelle en naadloze acceleratie die met een elektrische auto mogelijk was, was immers nog een redelijk nieuwe ervaring: "De reactie op het stroompedaal is erg direct en wanneer je het stevig intrapt heb je het gevoel alsof de auto door een grote hand naar voren wordt geworpen, zonder enige aarzeling." De Tesla Model S liet al met al een zeer goede eerste indruk achter. Grappig genoeg zagen we 'm ook als een geduchte concurrent voor een merk dat uiteindelijk weer betrekkelijk snel in de vergetelheid raakte: "(...)we achten de Model S al in staat de nodige klanten bij de Duitse gevestigde orde weg te trekken, zeker met ons belastingregime. Als Fisker-verkoper zou ik me tot de tanden wapenen."

Benieuwd naar de volledige eerste indruk die we kregen van de Tesla Model S? Onze eerste rijtest met de Model S vind je hier.