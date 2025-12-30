Nu 2025 op zijn einde loopt, staan we nog even stil bij het twintigjarig bestaan van een wel heel bijzonder studiemodel: de Holden Efijy. Hij had, zeker voor ons, weinig relevantie, maar is het niet nog steeds een pareltje?

Hier op AutoWeek.nl tillen we niet zelden auto's op het podium die maar weinig in de spotlights staan. Vandaag is het de beurt aan een auto die bij zijn verschijnen bepaald geen moeite hoefde te doen om de aandacht op zich te vestigen, maar die bij velen inmiddels ongetwijfeld toch in de vergetelheid is weggezakt. Niet gek ook, want het merk dat 'm voortbracht is zelfs alweer enkele jaren ter ziele én buiten thuisland Australië had hij helemaal geen relevantie. We hebben het over de Holden Efijy uit 2005. Jazeker, dit spektakelstuk is alweer twintig jaar oud.

Het grote voordeel van geslaagd retrodesign is dat het vrij tijdloos kan uitpakken. Dat blijkt bijvoorbeeld wel bij de inmiddels toch ook alweer dik 18 jaar geleden onthulde retro Fiat 500. Deze Holden Efijy heeft ook een goede mix van moderne en klassieke invloeden, waardoor hij maar lastig op de juiste leeftijd te schatten is. De moderne vleugjes over het in de basis uit de jaren 50 stammende ontwerp zijn subtiel genoeg om op zichzelf niet gedateerd over te komen. We hebben het dan bijvoorbeeld over de ledlampen, of het subtiele infotainmentscherm in het dashboard. De grootste hint dat we met een oude conceptauto te maken hebben, vinden we onder de motorkap. Tegenwoordig zou zo'n creatie vrijwel zeker volledig elektrisch zijn, maar de Efijy kreeg doodleuk een 6.0 V8. Niet zomaar eentje, maar de LS2 die moederbedrijf GM bijvoorbeeld in de Corvette hing. In de Holden was dat blok dankzij een supercharger goed voor maar liefst krap 650 pk.

Was er een goede reden voor dat Holden in 2005 met dit spektakelstuk kwam? Jazeker; het was een - ietwat willekeurig getimed - eerbetoon aan de in 1953 op de markt gebrachte Holden FJ. Die was destijds dus ruim 50 jaar oud en Holden besloot dat dat jubileum toch nog even gevierd moest worden. De typische rondingen van de FJ, kenmerkend voor eind jaren 40 en begin jaren 50, leenden zich perfect voor een flitsende retrocreatie. Die danken we aan Richard Ferlazzo, die jarenlang hoofdontwerper was bij Holden en voor wie de Efijy nog altijd zijn meest gevierde creatie is.

De Efijy was uiteindelijk niet veel meer dan wat voer voor de ogen. Concrete plannen waren er verder niet mee en het risico was dan ook dat de Efijy vooral ergens stof zou gaan vergaren. Dat is gelukkig niet gebeurd. In de jaren na zijn onthulling, werd de Efijy van hot naar her gesleept om de show te stelen. Dat deed hij zelfs met succes heel ver van huis, in de Verenigde Staten. Daar werd bij de NAIAS in 2007 de toen reeds twee jaar oude Efijy uitgeroepen tot conceptauto van het jaar. Daarna schitterde de bijzondere Holden regelmatig weer in tentoonstellingen op eigen bodem. De laatste keer was afgelopen voorjaar, toen de Efijy van stal werd gehaald voor een Holden-tentoonstelling in de State Library South Australia. En nu staat hij dus virtueel bij ons op het podium.