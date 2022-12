Dit lees je in AutoWeek 49

AutoWeek 49 is vanaf woensdag in de winkel te koop of je kunt hem deze week in je brievenbus verwachten. In dit nummer rijden we onder meer met de Peugeot 408, die veel van de 308 heeft, maar heel anders oogt en voelt. Twee stekkerhybrides uit de topklasse spelen de hoofdrol in onze dubbeltest: de Range Rover P440e neemt het op tegen de Porsche Cayenne Coupé. Op de Rollenbank treffen we een oude Borgward Isabella.

We trappen af met de dubbeltest die deze week de cover siert. De Range Rover en de Porsche Cayenne opereren elk in hun eigen universum, maar als het om aandrijftechniek gaat, zijn er parallellen, zeker als PHEV met een volle batterij. Maar hoe ziet de wereld eruit wanneer de accu leeg is? Wie toont dan echt karakter?

Het is aan alle kanten code rood in het segment van de hete hatchbacks. Enerzijds omdat het genre met uitsterven wordt bedreigd, anderzijds omdat Honda met de nieuwe Civic Type R misschien wel de allerbeste hot hatch introduceert die de wereld ooit zag. Zeggen we dat echt? Ja, dat zeggen we echt. We kunnen wel stellen dat onze eerste rit in de nieuwe Civic Type R indrukwekkend was.

Wat minder indrukwekkend, maar toch zeker opvallend, waren de eerste kilometers die we met de Peugeot 408 maakten. Op tal van punten lijkt de 408 weliswaar veel op de 308, waar hij zijn basis mee deelt, maar als je eenmaal op pad gaat, is het toch best een andere auto. Marco Gorter praat je bij.

Het is jammer, maar het merk Borgward is wel zo’n beetje uit het collectieve geheugen verdwenen. Dat geldt ook voor het herboren Borgward, dat nu echt failliet is. Gelukkig maken we kennis met Erik Born die er nog eentje in zijn bezit heeft. In 1986 was het zijn eerste auto, maar onlangs kwam hij er pas aan toe om hem te restaureren. Hij gaat de rollenbank op, dus eens kijken of de motor doet wat hij zou moeten doen.

In Klokje Rond hebben we deze week een auto die geen heel beste naam heeft: een Peugeot 407. In 2011 kocht Peter Hofman uit Lisse een gebruikte 407 SW HDiF met automaat, met toen nog 178.000 km op de klok. Nu heeft hij er meer dan 3 ton bij gereden, dus heeft hij destijds een goede koop gedaan, toch? Dat is niet het complete verhaal, natuurlijk.

Dat en meer lees je in AutoWeek 49, die vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dat valt dan binnen twee werkdagen op de deurmat.