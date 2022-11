Dit lees je in AutoWeek 47

AutoWeek 47 is vanaf woensdag in de winkel verkrijgbaar of valt deze week bij je in de brievenbus. In dit nummer kun je onder meer een dubbeltest tussen twee plug-in hybride stationwagons, een rijtest met de Nio ET7 en een eerste kennismaking met de knotsgekke Cupra Urban Rebel Racing Concept verwachten.

BMW heeft de 3-serie een tussentijdse update gegeven. Het nieuws zit in de elektronica en de bediening daarvan. Is dat genoeg om de tegenwoordig op Android Automotive OS draaiende Volvo V60 partij te bieden? We zetten ze naast elkaar met tankdop en laadpoort. We pakken namelijk meteen de plug-in hybride BMW 330e Touring, die het mag opnemen tegen de Volvo V60 T6 Recharge.

Meer nieuw stekkerspul? Jazeker. Het is tijd voor een ritje door eigen land met de Chinese Nio ET7. Vanuit het niets staat het Chinese merk op, dat ogenschijnlijk moeiteloos kan meedoen met de gevestigde namen aan de bovenkant van de EV-markt. Wat weet de Nio ET7 in de praktijk waar te maken?

In Europa wordt er ondertussen hard gewerkt aan meer elektrische nieuwkomers. Zo staat Alfa Romeo aan de vooravond van een grote elektrificatieslag. De Italianen trappen af met een plug-in hybride Tonale. Wat voegt deze techniek toe aan Alfa’s sportieve dna?

Cupra neemt namens Seat het voortouw binnen de Volkswagen Group voor de nieuwe lijn compacte elektrische auto’s. Om te ervaren hoe leuk dat kan zijn, mochten wij los op een gravelpad. Met de Cupra Urban Rebel Racing Concept, om precies te zijn. Een vooruitblik op Cupra's nieuwe 'kleintje', maar dan in een wel heel spectaculaire gedaante.

Op de occasionpagina's tref je onder meer een portret van Hein Bos. Wie? Nou, Hein heeft een een heuse Rover 200 BRM. Je weet wel, die variant met die oranje omlijste luchtinlaten. Verder hebben we een Mazda 3 te gast in Op de Rollenbank. Geen oude, maar eentje met de veelbesproken SkyActiv-X-motor. Wat kunnen we verwachten van deze creatie van de dwarsdenkers uit Hiroshima? Gewoon weer typisch Japans een ‘spot-on’ opgave van het vermogen of verrast hij ons op een of andere manier?

Een zilvergrijze Mercedes-Benz C-klasse Estate is wellicht niet de eerste auto waaraan je denkt bij iemand van twintig. Toch kocht vrachtwagenchauffeur Vincent Motzheim er eentje. Een diesel zelfs, de C180 CDI. Inmiddels is hij drie jaar bij Motzheim, die van plan is om er nog veel kilometers bij op te rijden. Zitten die er nog in nu de 'C' dik drie ton ervaring heeft?

Dat en meer lees je in AutoWeek 47, die vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.