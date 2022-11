Dit lees je in AutoWeek 46

AutoWeek 46 valt deze week bij je in de brievenbus en is vanaf woensdag te koop in de winkel. Deze week gaan we op pad met de volledig elektrische BMW i7, maar zetten we ook twee nuchtere benzine-hatchbacks naast elkaar. Op de rollenbank komen we een ietwat vergeten Toyota tegen met een respectabele kilometerstand.

Bij Renault zijn ze overtuigd van het nut van de full hybrid-aandrijflijn in de Clio, terwijl de nieuwere Skoda Fabia nog niet eens een mild hybrid is. Is de nieuwere Fabia daarmee eigenlijk al achterhaald ten opzichte van de Clio, of valt dat wel mee? Marco Gorter gaat met beide auto's op pad om onder meer daar antwoord op te geven.

De nieuwe BMW 7-serie komt eerst op de markt als volledig elektrische i7. Met een flinke lading techniek en luxe maakt hij het onder meer de S-klasse van aartsrivaal Mercedes-Benz erg lastig. Is dit voortaan de beste auto ter wereld? We konden ermee rijden om dat te ontdekken. Meer elektrisch? Jazeker, we reden ook met de Polestar 2 BST Edition 270. Een 'getunede' versie van de Polestar 2 Performance.

Niet zo nieuw als de BMW i7 maar nog wel behoorlijk vers is de Mercedes-Benz GLC. Die staat samen met de Audi Q5 een stapje lager in de pikorde dan de grotere GLE of Q7, maar als je ziet wat je tegenwoordig allemaal op zo’n middelgrote SUV kunt krijgen, en wat dat kost, dan zou je dat niet zeggen …

In AutoWeek 46 vind je verder onder meer een interessant verhaal over 'car casting'. In films en series zie je natuurlijk regelmatig auto's voorbijkomen en daar gaat aardig wat werk aan vooraf. Er wordt natuurlijk (meestal) niet zomaar een willekeurige auto voor de lens getrokken.

Op de occasionpagina's mag je uiteraard weer de bekende rubrieken verwachten, met deze keer vooral in 'Op de Rollenbank' een opvallende gast. We voelen namelijk een Toyota Carina E Wagon aan de tand. Die zie je niet al te vaak meer! Het exemplaar van Frank 't Hart heeft bovendien al de respectabele kilometerstand van 419.000 km op het moment dat-ie de rollenbank op mag. Eens kijken of het klopt dat Japanners uit die tijd hun vermogen goed vast weten te houden.

Tenslotte treedt er in Klokje Rond een Ford Fiesta aan met een 1.0 EcoBoost. Niet per se een blok dat voor het eeuwige leven is gemaakt, maar toch wist de Fiesta van Alexander Hermans daar al ruim 300.000 km mee af te leggen. En dan werd-ie ook nog opgevoerd van 125 pk naar 160 pk en werden er nog tal van andere 'modificaties' gepleegd. Eens kijken of Joep Schuurman de Fiesta ondanks dat nog een lang leven toedicht.

Dat en meer lees je in AutoWeek 46, die vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.