Dit lees je in AutoWeek 45

AutoWeek 45 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Deze week staan we stil bij enkele auto's waar nog gewoon lekker smeuïge benzinemotoren in liggen, maar uiteraard ook bij een belangrijke elektrische nieuwkomer.

Zoals je op foto hierboven al ziet, zetten we twee forse Duitse stationwagens naast elkaar: de Opel Insignia Sports Tourer en de Volkswagen Arteon Shooting Brake. Vroeger moest een middenklasse stationwagen vooral ruim en praktisch zijn, zoals de Opel Insignia. Tegenwoordig moet het echter vooral luxe en sexy zijn, zoals de Volkswagen Arteon Shooting Brake. Typisch gevalletje generatiekloof. Hoe verhouden die twee uitersten zich tot elkaar? Qua vermogen zitten ze in ieder geval dichtbij elkaar, met rond de 200 pk.

Een 'stukje' sterker is de BMW M440i Gran Coupé die we reden. Die deelt zijn carrosserie met de volledig elektrische BMW i4, maar verder lijken de overeenkomsten snel op te houden. De aandrijftechniek in de grote liftback is namelijk nog duidelijk van het klassieke soort. Is dat anno 2021 een beperking? Cornelis Kit zoekt het uit.

Ver bij de BMW vandaan in het hedendaagse autoaanbod treffen we bovenstaande SUV's: de Dacia Duster en Suzuki Vitara. Auto’s zijn duur in Nederland en dat geldt nog meer voor SUV’s. Voeg ook nog een automaat toe aan het wensenlijstje op en je bent verzekerd van een gepeperde aanschafprijs, behalve bij Dacia en Suzuki.

Een auto die zich ondanks zijn vrij hoge koets niet in het SUV-hoekje laat drukken, is de gloednieuwe Renault Mégane E-Tech Electric. Het antwoord van Renault op onder meer de Volkswagen ID3. Een auto die een zware last op zijn schouders draagt, dus. AutoWeek kon er al mee op pad. Jan Lemkes praat je bij.

In de occasionhoek van nummer 45 treffen we een auto die een voor zijn reputatie bijzonder hoge kilometerstand heeft. Een Peugeot 508 met de beruchte 1.6 THP in de neus, die wel mooi dik 3 ton op de klok heeft. We hadden niet gedacht dat zich ooit iemand voor Klokje Rond zou aanmelden met zo’n 508, dus gaan we eens kijken wat het verhaal is achter dit ogenschijnlijke succesverhaal.

Verder kijken we eens naar het tweedehands aanbod aan Tesla's Model S. De oudste exemplaren zijn stiekem alweer zo'n negen jaar oud, dus we zijn benieuwd wat je voor de vaak nog redelijk stevige occasionprijs in huis haalt. Tenslotte hebben we ook nog een mooi achtergrondverhaal over 45 jaar vijfcilinders van Audi. Motoren met meer dan vier cilinders zijn inmiddels ware exoten in Europa, maar Audi houdt juist in compacte RS-modellen nog vast aan de vijfcilinder. Waarom?

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.