Dit lees je in AutoWeek 42

AutoWeek 42 ligt vanaf woensdag in de winkel of je krijgt hem deze week in de brievenbus. In dit nummer lees je onder meer over de nieuwe Porsche 911 GT3 RS, twee verschillende hybride Kia's Sportage en 100.000 km duurtest met een A-klasse.

Tegenwoordig bouwt Opel dan wel SUV’s, maar het blijven wel Opels: verstandig, ruim en praktisch. Dat is precies het tegenovergestelde van wat Cupra bouwt. Twee zijden van dezelfde munt zogezegd. Toch staan deze twee (je ziet ze hierboven) in dit nummer tegenover elkaar.

Een andere dubbeltest met twee SUV's steekt wat anders in elkaar. We hebben hier immers met twee dezelfde auto's te maken, met de aandrijflijn als verschil. De ene is een plug-in hybride, de andere is enkel hybride, maar ze hebben wel dezelfde 1.6 T-GDI benzinemotor in de neus liggen. Het prijsverschil is ook minimaal. Tijd om er eens de loep op te leggen.

Een auto waar we al helemaal alles van willen weten, is de Nio ET7. Dat zou immers een geduchte concurrent van de Tesla Model S moeten worden. Nio ziet zichzelf immers ook graag als 'het Tesla van China'. We weten dat je van goeden huize moet komen om het de gevestigde elektrische orde moeilijk te maken, eerst maar eens kijken of de ET7 überhaupt een goede eerste indruk maakt.

Een grote auto met een hele dikke dieselmotor, daar word je met de huidige dieselprijzen toch niet meer gelukkig van? Nou, echt wel. Maarten Meulemeesters is de eigenaar van deze Maserati Quattroporte Diesel en is er maar wat blij mee. "Het zal lastig zijn om deze auto te overtreffen." Enthousiast praat hij ons bij over het hoe en waarom van zijn keuze.

Minder exclusief maar wel lekker sportief is de Volkswagen Golf R die deze week te gast is in Op de Rollenbank. Als er één auto is die de aandacht heeft van tuners, dan is het wel de Golf R. Maar hoe doet zo’n auto het als hij helemaal standaard is? Behalve de uitlaat veranderde eigenaar Rowan helemaal niets aan zijn auto en dat blijft ook zo. Nu eens kijken hoe het zit met de beloofde 310 pk.

Tenslotte lees je (naast nog veel meer moois) over een uitgebreide duurtest met een Mercedes-Benz A-klasse (A 220d). Onze Duitse collega's van AutoBild legden er ruim 100.000 km mee af, om vervolgens de auto tot op het laatste schroefje uit elkaar te halen om de staat ervan te controleren. "We hebben veel meegemaakt en veel plezier gehad met deze compacte Benz. We gaan hem missen."

Dat en meer lees je in AutoWeek 41, die vanaf woensdag in de winkels ligt.