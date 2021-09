Dit lees je in AutoWeek 38

AutoWeek 38 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Ook in dat nummer staat weer bol van de interessante tests en achtergrondverhalen. Dit kun je er onder meer in verwachten:

Dat er steeds meer hoge auto’s worden verkocht is geen nieuws. Maar dat de oeroude hatchback hierdoor evolueert naar een hoger model is een nieuwe stap. En dat is wat er met de Citroën C4 is gebeurd. Tegen een verhoogde Kia Ceed in de vorm van een XCeed mag de Fransman de hoge dunk die hij van zichzelf heeft, waarmaken.

In de nog meer no-nonsense hoek treffen we de Dacia Duster. Dacia heeft de Duster bijgepunt en biedt hem nu ook in een begerenswaardige variant met 150 pk benzinemotor en zestraps DCT. Mooi, maar knaagt deze weelde niet aan het sympathieke no-nonsense karakter van de verder nog immer functionele Roemeen?

Voor wie het allemaal nog wel een stapje eenvoudiger mag, komt de Micro Microlino eraan. Een elektrische dwergauto die in een oogopslag te herkennen is als een retro-Isetta. We gaan een klein blokje om met het sympathieke karretje.

Aan de andere kant van het automobiele spectrum treffen we de Porsche 911 Carrera GTS. Een beetje van de Carrera S, een beetje van de Turbo en voilà: de GTS is geboren. Een soort greatest hits dus, maar lekker dat het klinkt.

De 911 heeft een scherpte waar de Bentley Continental GT tot op heden alleen van kon dromen. Toch is Bentley met de Continental GT Speed goed op weg om ook de Continental GT een stuk verfijnder te maken, al blijft 'verfijnd' bij een dik twee ton wegende auto met een W12 een relatief begrip. Op een verlaten NAVO-basis konden we het uiterste uit deze geweldenaar halen en dat viel bepaald niet tegen.

Verder reden we ook voor het eerst met de Volkswagen ID3 GTX. Jawel, de 340 pk sterke sportieve topversie van de elektrische Golf-tegenhanger. Heeft Volkswagen hiermee een auto in handen heeft die de GTI van weleer kan doen vergeten?

Op de occasionpagina's van AutoWeek 38 tref je nog meer sportiviteit in de vorm van de Mercedes-Benz E 55 AMG van Jordy Stupers. Die mag op de rollenbank bewijzen wat er nog aan leven in de inmiddels aardig op leeftijd rakende V8 zit. Of het nou wel of geen positief resultaat oplevert: we hebben genoten van het geluid!

Tenslotte staan we in Klokje Rond met onze neus bovenop een Hyundai Getz uit 2003 met een respectabele kilometerstand. Dik drie ton heeft het 1.3'tje al achter de rug. Jelle Algra nam de Getz vorig jaar over van zijn moeder en is benieuwd hoelang hij er nog vrolijk mee voort kan.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek.