Dit lees je in AutoWeek 37

Tussen al het elektrische en deels elektrische spul van de afgelopen tijd is de dubbeltest die de cover van AutoWeek 37 siert een welkome afwisseling. De Porsche Macan is een oudgediende in het gamma, maar recente updates houden hem op de radar van de liefhebber. Dat zorgt voor een bekend sausje, waarmee de versie met viercilinder feestelijk wordt opgediend. Is dat genoeg om een pret-SUV als de Alfa Romeo Stelvio van zich af te schudden?

De eerste modellen van Hummer waren het statement van de ongebreidelde consumptiemaatschappij, een rijdende middelvinger naar mensen die zich bekommerden om het milieu. Daarmee ging het merk roemloos ten onder, maar nu wordt een nieuwe poging gedaan met een elektrische aandrijflijn. Heeft het merk geleerd van zijn zonden? We rijden voor het eerst met de volledig elektrische GMC Hummer EV om erachter te komen.

De Hummer is niet de enige auto die we in de VS aan de tand konden voelen. Cornelis Kit reisde namelijk ook af naar Amerika en wel om de nieuwe Lexus RX te rijden. Een ruimer interieur, nog meer assistentiesystemen en voortaan een PHEV-variant en een hybride versie met turbomotor, Lexus heeft flink zijn best gedaan op de nieuwe RX. Pakt dat in de praktijk net zo goed uit als op papier?

Wat dichter bij huis maken we kennis met een auto die ook zijn oorsprong aan de andere kant van de wereld vindt: de BYD Atto 3. Met de Atto 3 denkt het Chinese BYD Europa te kunnen veroveren. De elektrische nieuwkomer heeft een zeer gewilde vorm en prima specificaties, maar scoort vooral met zijn bijzondere interieur.

Je las het bovenaan dit artikel al: het is tijd voor de 'monstertocht' van de Barrelbrigade. Michiel, Frank en Marco trappen hun Corsa, Mégane en X-type aan om naar de kasseien van Parijs-Roubaix te rijden. Halen ze die bestemming überhaupt? En wat gebeurt er als de ophangingslopende kinderkopjes eenmaal onder de banden doorgaan? Je leest het in AutoWeek 37!

Ten slotte hebben we een hartverwarmende Klokje Rond deze week. Bovenstaande Citroën Berlingo is namelijk al zijn hele leven bij één eigenaar, die er ruim 4 ton op zette. Wat eigenaar Jan Schmitz betreft scheiden hun wegen nog lang niet. We leggen het lot van de auto in handen van de keurmeester en hopen voor Jan dat zijn oordeel geen barstjes in de hechte relatie tussen mens en machine veroorzaakt.

