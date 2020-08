Dit lees je in AutoWeek 35

Met het einde van augustus in zicht belandt AutoWeek 35 op de deurmat en in de winkels. Daarin bezoeken we Circuit Zandvoort met twee krachtpatsers en ontmoet de Peugeot e-2008 voor het eerst zijn geduchte concurrent uit Zuid-Korea: de Hyundai Kona Electric.

Tests

In AutoWeek 35 kom je naast enkele dubbeltests flink wat eerste rijtesten tegen. Zo sturen we voor het eerst in de vernieuwde Opel Insignia Sports Tourer, mag de gestekkerde BMW X1 xDrive25e zich voor het eerst bewijzen en rijden we in de non-PHEV versie van de nieuwe Ford Kuga: de reguliere 150 pk sterke EcoBoost.

Twee dubbeltesten zijn er te lezen in deze nieuwe AutoWeek: eentje met gebruikte compacte en modebewuste modellen en een test tussen twee elektrische cross-overs. In de occasiondubbeltest shoppen we met €10.000 op zak en komen thuis met een gebruikte Audi A1 (2011) en een Alfa Romeo Mito (2012). Nog altijd pittig geprijsd, maar dan krijg je toch ook wel wat.

Aan de andere kant van het spectrum testen we de volledig elektrische versies van de Peugeot 2008 en Hyundai Kona. Wat wil je liever: meer ruimte, of meer range? In de dubbeltest trekken wij onze conclusies.

Reportages

Zoals eerder gezegd, betreden we het vernieuwde Circuit Zandvoort. Jammer genoeg geen F1 dit jaar, maar wel het toneel voor een dragrace! De Tesla Model S Performance wordt naast een Porsche 911 Turbo S geparkeerd met één simpele vraag: welke is er sneller? Verder rijden we een Qooder motorfiets met vier wielen (!), interviewen we de CEO van Nissan over de elektrische Ariya en is er een nieuwe aflevering van De Dijk, die zich deze keer rondom Kampen afspeelt.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Liever niet op pad? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt hij binnen twee werkdagen op de deurmat.