Dit lees je in AutoWeek 34

AutoWeek 34 kun je vanaf woensdag kopen in de winkel of deze week bij je in de brievenbus verwachten. In dit nummer hebben we onder meer aandacht voor twee kleine elektrische cabrio's, nemen we afscheid van de BMW i3 en gaan de barrels langs Carrec voor een kritische blik van keurmeester Joep.

De zomer zit weliswaar al een beetje in zijn nadagen, maar toch schotelen we je nog een lekker zonnige test voor. Open én elektrisch rijden is zelfs vrijwel onmogelijk, maar juist aan de onderkant van de EV-markt treffen we de twee uitzonderingen op die regel. We hebben het natuurlijk over de Smart EQ ForTwo Cabrio en Fiat 500e Cabrio.

Ook elektrisch maar van een compleet andere orde zijn de Volkswagen ID5 en Volvo C40 die het tegen elkaar opnemen. Die hebben behalve hun elektrische aandrijving nog iets met elkaar gemeen: ze hebben allebei een schuin aflopende daklijn. Daarbij zijn het ook modellen met sterk erop lijkende broertjes, de ID4 en XC40. Wat is het onderscheidend vermogen?

Terwijl we tal van elektrische auto's verwelkomen, valt het doek voor één van de belangrijkste wegbereiders van de EV. De BMW i3 is niet meer. Dat vraag uiteraard om een terugblik, want wat was het een bijzonder ding.

Heb je genoeg van al dat elektrische spul? Dan wijzen we je graag op de occasionpagina's in AutoWeek 34. Het is namelijk tijd voor het door de barrelaars meest gevreesde onderdeel: de barrels worden binnenstebuiten gekeerd door keurmeester Joep Schuurman van Carrec Technocenter. Nou komen we bij de reguliere Klokjes Rond wel eens echt slechte auto's tegen, maar nu wordt het wel heel bont.

Tenslotte is er deze week ook weer een nieuwe aflevering van Op de Rollenbank. We hebben een potent kleintje te gast; een heuse Ford Fiesta ST uit 2006. Die heeft een 150 pk sterke 2.0 in zijn neus liggen met slechts 139.000 km ervaring. Zo'n lage stand moet toch haast wel garant staan voor een goed resultaat? Aan Ghisbert van Ginhoven de schone taak om de hot hatch aan de tand te voelen.

AutoWeek 34 ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.