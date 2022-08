Dit lees je in AutoWeek 32

AutoWeek 32 kun je vanaf woensdag kopen in de winkel of deze week bij je in de brievenbus verwachten. Deze week komt een aantal spectaculaire auto's aan bod, de ene (flink) nieuwer dan de andere.

Voordat we aan het echte spektakel beginnen, leggen we alvast een wat milder tweetal aan je voor. We zetten in AutoWeek 32 namelijk een als ST-Line X uitgeruste Ford Fiesta naast een Toyota Yaris GR Sport. Twee sportief aangeklede compacte modellen, maar in beide gevallen gaat het verder dan aankleding alleen. Tijd voor een vergelijking.

Van een beduidend heftiger kaliber is de Ferrari Daytona SP3 die Marco Gorter reed. Een Ferrari met een in het midden geplaatste, atmosferische V12 zonder elektro-ondersteuning. Het is zelfs voor Ferrari-begrippen een hyper-exclusief model en toch is-ie al stijf uitverkocht.

We blijven even in de hoek van snelle rode auto's. In Blits Bezit leggen we ons loep namelijk op een Audi RS4 Avant uit 2006 en diens eigenaar. Het is een sportwagen om rekening mee te houden. Dat is nogal een compliment, voor een stationcar.

Op de rollenbank treffen we deze week een directe concurrent van de RS4. Althans, een voorloper daarvan: een BMW M3 E46. Eigenaar Raoul Klink trok de hele trukendoos open om in zo’n snelle jongen te belanden. Hij kocht namelijk een Brits exemplaar en verplaatste het stuur van de rechter- naar de linkerkant. We nemen ons petje voor hem af maar doen er ook meteen een disclaimer bij: probeer dit in vredesnaam niet zelf.

Verder we een weliswaar veel minder sterke maar toch zeker goed bedeelde kandidaat in Klokje Rond. Een Saab 9-3 2.0 Turbo. Een Cabriolet, bovendien. Eigenaar Jip van Smeerdijk werkt als vliegtuigmonteur en staat op het punt om zijn vliegbrevet te halen. Genoeg aanknopingspunten om voor de Saab te kiezen, ook al vormde de link met de luchtvaart niet de drijfveer. Veel pk’s voor weinig geld was de insteek. Hoewel dat is gelukt, begint de Saab met bijna 4 ton achter de rug toch wat moe te worden.

Hebben we daarmee de hoogtepunten gehad? Nee, natuurlijk niet! Je hebt inmiddels namelijk al het begin van de Barrelbrigade van dit jaar kunnen zien en deze week is het tijd voor het volgende hoofdstuk. Niemand minder dan Nic de Boer, toch een beetje 'Koning Barrel', komt de barrels van dit jaar inspecteren. Want hij mag dan zelf voor het eerst niet meedoen, maar zonder hem is de Barrelbrigade natuurlijk niet compleet.

AutoWeek 32 ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.