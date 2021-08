Dit lees je in AutoWeek 32

AutoWeek 32 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Er ontstaat een bijzondere strijd binnen de Volkswagen Group. De Audi E-tron GT en de Porsche Taycan delen veel techniek en op papier ontlopen ze elkaar nauwelijks. In de praktijk blijken ze echter wel degelijk ieder over een eigen karakter te beschikken. Waarin zit het onderscheid? Cornelis Kit praat je bij.

Meer elektrische nieuwigheid komt er uit de hoek van Volkswagen en wel in de vorm van de ID5. De productieversie moet weliswaar nog worden onthuld, maar AutoWeek mocht al op pad met een voorserie-exemplaar. Direct de sportieve GTX-versie ook nog.

In de hoek van de door veel merken zelf als 'coupé-SUV's' aangeduide auto's treffen we nu ook een inzending van Renault: de gloednieuwe Arkana. Een opvallende verschijning, net als de inmiddels al wat meer ervaren Toyota C-HR. Qua prijs zitten de twee aardig dicht op elkaar, dus zijn we natuurlijk benieuwd of de Arkana opgewassen is tegen de bewezen prettige Toyota.

Deze week hebben we een heel bijzondere occasionreportage, die maar weer eens bewijst hoe diep de liefde voor een auto kan gaan zitten. De familie Bangma reed vroeger namelijk een Mercedes-Benz 300 D Turbo, die vervolgens na de verkoop maar liefst 20 jaar uit beeld verdween. Zoon Christiaan spotte 'm na al die tijd weer, kocht hem, en vader en zoon lieten de auto vervolgens tot in de puntjes restaureren. Prachtig toch!?

Iets minder mooi is het verhaal van de Volvo V50 die we deze week in Klokje Rond te gast hebben. Althans, de kilometerstand waar hij tijdens de keuring op kwam te staan was weliswaar even een gebakje waard, al bleek de vreugde helaas van korte duur.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.