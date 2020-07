Dit lees je in AutoWeek 31

Tests en reportages

In AutoWeek 31 kom je een divers aanbod aan tests tegen. Zo mag de nieuwe Seat Leon zich wederom bewijzen. In tegenstelling tot vorige week pakken we nu een vuurrode hatchback die het tegen de Ford Focus en Toyota Corolla mag opnemen. Dit trio is bij elkaar geroepen omdat ze één ding gemeen hebben: ze maken het voor de bestuurder mogelijk om nog een beetje betrokken te zijn tijdens de dagelijkse kilometers. Maar welke doet dat het beste? Verder stuurt Stéphan voor het eerst de gloednieuwe Honda Jazz de weg op en rijdt Marc Klaver met de verse Audi A3 Limousine. Verder staat later dit jaar de nieuwe i20 bij de Hyundai-dealers; als één van de eersten mochten wij op pad met een prototype van de nieuweling.

Daarnaast dienen veel youngtimers zich aan in nummer 31, zoals een BMW 325i cabrio uit 2001, waarmee een reis door heel Spanje wordt gemaakt Ook is er een update van de youngtimermarkt: welke auto's worden nog veel gereden? Tenslotte gaan we door met een nieuwe serie verhalen: 'De Dijk'. Hierin rijden we een stuk over 's lands mooiste wegen. Deze week rijden we met een Mazda MX-RF over de weg tussen Amsterdam en Enkhuizen langs de voormalige Zuiderzee.

Occasions

Zoals je gewend bent, behandelen we ook uitgebreid gebruikte auto's. Neem een Smart City-Coupé met 357.592 km ervaring. Allemaal kilometers die door de eerste eigenaar zijn afgelegd. Wat vindt Joep ervan? Verder wordt een nu al iconische Opel op de rollenbank vastgebonden: de Opel Speedster. Hoewel het sportieve uiterlijk mogelijk anders doet vermoeden, moet hij het 'gewoon' met (oorspronkelijk) 148 pk uit een 2.2-viercilinder doen, maar hoeveel is daar na pakweg twintig jaar nog van over? Als laatste wordt een New Mini van begin deze eeuw volledig doormidden gezaagd: waarop te letten bij de aankoop van een gebruikt exemplaar? In een vijf pagina's tellend verhaal worden alle plus- en minpunten belicht!

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Liever niet op pad? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt hij binnen twee werkdagen op de deurmat.