Dit lees je in AutoWeek 28

AutoWeek 28 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Het is hartje zomer en wat dat betreft is de timing perfect: we kunnen namelijk voor het eerst op pad met de nieuwe BMW 4-serie Cabrio. Die heeft nu een stoffen kap, maar heel veel zien we daar niet van als de zon erbij komt. Heeft BMW van de open 4-serie net zo'n fijn rijdende auto weten te maken als van de Coupé? Stéphan Vermeulen praat je bij.

Uit die andere Duitse stal rolde onlangs de nieuwe Mercedes-Benz C-klasse. Hoewel hij op het eerste gezicht nog behoorlijk op de vorige lijkt, is het een compleet nieuwe generatie. Vers bloed dus en dat kan wel eens betekenen dat de toch wat op leeftijd rakende Volvo S60 het er zwaar tegen krijgt. Roy Kleijwegt zet de twee sedans naast elkaar.

Verder gaan we op pad met twee jong gebruikte elektrische auto's. Twee modellen die een behoorlijke pioniersrol hebben vervuld: de BMW i3 en de Nissan Leaf. Inmiddels zijn ze vanwege hun leeftijd als tweedehands al voor een behoorlijk aantrekkelijker prijs aan te schaffen. Dan zijn er natuurlijk twee grote vragen: hoe is een elektrische auto na enkele jaren ervaring én welke van de twee maakt nu nog het meest indruk?

We pakken er ook nog een stel nieuwe hybrides bij: de Honda Jazz 1.5 Hybrid en Renault Captur E-Tech Hybrid. De twee compacte cross-overs, die zonder stekker toch deels elektrisch op weg gaan, mogen het tegen elkaar opnemen. Ook rijden we met de Jaguar E-Pace P300e, een nieuwe plug-in hybride versie die Jaguar al voor een deel elektrisch moet maken voor het merk in 2025 helemaal de verbrandingsmotor de laan uitstuurt.

Deze week hebben we geen Klokje Rond of Op de Rollenbank in ons occasion-katern, maar niet getreurd. Het is namelijk hoog tijd voor een nieuwe editie van de Barrelbrigade! Deze week stellen we het drietal van dit jaar voor. Een Amerikaan, een Duitser en een Fransman. Dan hebben we het over de auto's, natuurlijk.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.