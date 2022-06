Dit lees je in AutoWeek 26

AutoWeek 26 kun je vanaf woensdag kopen in de winkel of deze week bij je in de brievenbus verwachten. De ultieme B-segment cross-over multitest tref je aan in deze editie. We vertellen je over onze eerste ervaringen met de nieuwe, verder verfijnde Honda Civic, die voortaan altijd een hybride is. Heeft de Opel Manta A inderdaad model gestaan voor de Mokka-e en andere Opels met de Vizor-neus? Je leest het op pagina 46.

Je ziet ze hierboven op de foto al: de Opel Manta A en Opel Mokka. Wat hebben die nou in vredesnaam met elkaar te maken behalve dat het allebei Opels zijn? Opel wil ons graag doen geloven dat de Opel Vizor, het nieuwe aangezicht van zijn modellen, is geïnspireerd op de iconische voorgevel van de Manta. Vergezochte marketingprietpraat of gewoon goed gedaan?

We treffen de Opel Mokka nog eens in AutoWeek 26, maar dan in een interessante multitest tegen onder meer de Toyota Yaris Cross. Met de Yaris Cross is Toyota namelijk een herintreder in het segment der compacte cross-overs. Voorzien van een hybride aandrijflijn kennen we de auto inmiddels maar al te goed. Maar weet hij zich ook staande te houden met conventionele techniek? Met de Ford Puma, Opel Mokka en Volkswagen T-Cross zoeken we het antwoord. Kunnen de Japanners een vuist maken?

Zoals gezegd maken we ook kennis met de gloednieuwe Honda Civic. Honda brengt in de nieuwe hybride Civic het aantal motoren terug van drie tot één. Gelukkig verslaat die de andere twee glansrijk als het gaat om verbruik en prestaties. Bovendien gaan achter het ietwat doorsnee uiterlijk van deze zakjapanner verrassende rijeigenschappen schuil.

Aan tweedehands auto's is ook in dit nummer geen gebrek. Zo tref je natuurlijk onder meer een gloednieuwe aflevering van 'Op de Rollenbank'. Deze keer is het de beurt aan een Ford Puma 1.0 Ecoboost met 155 pk vermogen. Althans, 155 pk heeft-ie op papier. Er wacht echter een verrassing als Ghisbert van Ginhoven de Puma op zijn staart trapt.

In Blits Bezit schittert een auto met bijna twee keer zoveel vermogen: een heuse Renault Mégane RS 275 Trophy-R. Jazeker, de zeldzame versie met 273 pk. Hij is van Max de Vleeschouwer. Max heeft amper 600 kilometer met zijn spierwitte Mégane gereden. “Ik poets hem meer dan ik ermee rijd. Ik ben er erg zuinig op, omdat het de enig overgebleven Trophy R in Nederland is.”

Tenslotte mag je uiteraard weer een Klokje Rond-keuring verwachten. Deze keer is het de beurt aan een Toyota Prius uit 2004. Een exemplaar met maar liefst een half miljoen kilometers achter de rug. Eigenaar Erik Polman wil weleens weten hoeveel leven er nog in zit. Wat hem betreft weet zijn Prius namelijk van geen ophouden.

AutoWeek 26 ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.