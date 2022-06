Dit lees je in AutoWeek 25

AutoWeek 25 ligt woensdag in de winkel of kun je deze week bij je in de brievenbus verwachten. In dit nummer onder meer aandacht voor de tot Mazda 2 omgedoopte Toyota Yaris, de McLaren Artura en de bijgepunte Citroën C5 Aircross.

We trappen echter even af met een multitest met auto's in een steeds dunner bezaaide klasse; het A-segment. Je zou denken dat in dit tijdperk van bezuinigen en consuminderen er volop belangstelling moet zijn voor de kleine auto, maar steeds meer fabrikanten én consumenten laten het A-segment links liggen. Zo niet Toyota, dat een compleet nieuwe Aygo met de toevoeging X op de markt brengt en in auto’s als de Suzuki Ignis en Hyundai i10 nog altijd concurrentie op zijn pad treft.

Aan de totaal andere kant van het automobiele spectrum treffen we de McLaren Artura. Na ruim een decennium waarin McLaren min of meer dezelfde basis gebruikte voor alle modellen, breekt er met de Artura een nieuw hoofdstuk aan. Een hoofdstuk waarin veel anders wordt, maar opmerkelijk veel toch hetzelfde blijft.

Goed, even terug naar auto's voor de gewone sterveling. Onlangs presenteerde Mazda namelijk de 'nieuwe' 2 Hybrid. Die komt naast de reguliere 2 in de showroom te staan, maar is een compleet ander model. Het is namelijk plat gezegd een Toyota Yaris met Mazda-logo's.

Waar ze ook wel wat begrepen hebben van één auto uitbrengen onder meerdere merknamen, is bij Stellantis. We kennen de Citroën Jumpy natuurlijk onder meer ook als Peugeot Expert en Opel Vivaro. De hele reeks Stellantis-busjes is er ook met een elektrische aandrijflijn en daar blijft het niet bij. De Citroën, Peugeot en Opel maken kennis met waterstoftechniek. Wij reden er alvast mee.

Zeg je TSI, dan krijgen we meteen visioenen van vervuilde motoren, rammelende distributiekettingen, kapotte turbo’s en oliedorst. Toch meldt Rob Lintner dat hij een Volkswagen Golf heeft met de 1.2 TSI die de drie ton heeft gehaald. Hij is dan ook van harte uitgenodigd om zijn ervaringen met zijn auto te komen vertellen en om eens te laten beoordelen of zijn auto nog wat waard is.

AutoWeek 25 ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.