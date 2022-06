Dit lees je in AutoWeek 23

Ander nieuws is er ook: we spraken met de grondlegger van het Vietnamese VinFast. We wisten we bij wijze van grote uitzondering in gesprek te komen met Pham Nath Vuong, een van de meest succesvolle zakenmannen in Zuid-Oost Azië en met VinFast sinds kort autofabrikant in de dop. Wat is het geheim van zijn succes?

We duiken in de manier waarop Renault tweedehands Renaults als nieuw maakt. Een auto met gebruikssporen weer als nieuw maken, of zelfs van een nieuwe, schonere aandrijflijn voorzien: Renault heeft er een speciale fabriek voor opgetuigd. Afdanken kan altijd nog. Weg met de wegwerpmaatschappij.

Nic de Boer beoordeelt met Joep Schuurmans van Carrec in Klokje Rond een Porsche Cayenne S die meer dan 400.000 km op de teller heeft staan. Hoe houdt hij zich staande bij de kritische blikken?

Bij de accudegradatietest is een Tesla Model X 100D uit 2017 aan de beurt. Wat blijft er over van de 507 km die hij uit de fabriek zou moeten halen? En dat na door de eerste eigenaar regelmatig aan de snellader te zijn gelegd? De huidige berijder houdt ervan om het sprintvermogen regelmatig te gebruiken…

Deze keer gaan we niet met ons verstand op zoek naar een tweedehandsje. Je vindt ervaringen met drie kleine Aziatische auto’s: de Hyundai i10, de Kia Picanto en de Toyota Aygo. We volgen daarnaast ook ons gevoel en gaan op de nostalgische toer met € 7.000 op zak. Wat voor heerlijke coupés uit de nineties kunnen we voor dat bedrag vinden?

In de dubbeltest nemen twee plug-in hybrides het tegen elkaar op: de Kia Sportage en de Volkswagen Tiguan. De gunstige CO2-cijfers komen de autofabrikanten goed uit en in Nederland drukt de elektrificatie de aanschafprijs enorm vanwege de lagere bpm. Voor Volkswagen reden om de aandrijflijn uit de Golf GTE in de relatief oude Tiguan te hangen, terwijl Kia de nieuwe Sportage ook met een stekker in de prijslijst heeft staan.

Een beetje hoger in de markt maken we kennis met een minder spaarzame SUV. Aston Martin heeft de topversie van zijn SUV aan de wereld voorgesteld. De DBX707 heeft maar liefst 707 pk en 900 Nm te bieden en de topsnelheid is met 310 km/h zeker indrukwekkend. We gaan op pad met de imposante sportieveling.