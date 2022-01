Dit lees je in AutoWeek 2

AutoWeek 2 ligt vanaf woensdag in de winkels of valt deze week op je deurmat. We vergelijken in de dubbeltest de nieuwe Volvo C40 met de eveneens jeugdige Ford Mustang Mach-E. Welke moet je hebben? Verder maken we in de VS kennis met de kersverse Mercedes-AMG SL. Dat is genieten geblazen. Ook rijden we de elektrische SsangYong Korando en zetten we onze duurtest-Mercedes-Benz C180 tegenover een E- én een S-klasse. Wat hebben ze veel gemeen! En kijk vooral ook naar Blits Bezit voor een korte Cadillac.

Zoals je op bovenstaande foto al ziet, treedt deze week een nieuwkomer van Volvo aan in een vergelijkende test met de Ford Mustang Mach-E. “De eerste Volvo ooit die uitsluitend is ontworpen voor volledig elektrische aandrijving”, roept Volvo trots over de C40. Toch lijkt de auto zowel optisch als technisch sterk op de elektrische XC40, zij het met een wat sierlijker koetswerk. Heeft de auto daarmee genoeg in huis om de Ford Mustang Mach-E te verslaan?

Ben je meer geïnteresseerd in wat meer spektakel, dan hoef je AutoWeek deze week ook weer niet te laten liggen. We reden immers met de gloednieuwe Mercedes-AMG SL. Die neemt nogal wat afstand van zijn voorganger. Eens kijken hoe dat uitpakt.

De SL is niet de enige Mercedes in AutoWeek deze week. Sterker zelfs, we hebben er nog drie! We zetten namelijk de drie meest geijkte namen op een rijtje: de C-, E- en S-klasse. Als je ze naast elkaar zet, valt het nog niet mee om ze uit elkaar te houden. Maar als je er eenmaal mee op pad gaat...

Van een bescheidener snit is de SsangYong Korando, die er voortaan ook als volledig elektrische e-Motion is. Tot op heden had SsangYong nogal wat last van de bpm in Nederland en dat gaat voor deze Korando natuurlijk niet op. Is het de auto die het merk eindelijk wat steviger op de kaart kan zetten? Cornelis Kit ging ermee op pad om dat te ontdekken.

We slaan een brug tussen nieuwe auto's en het verleden in een reportage die we maakten met onze Mazda MX-30-duurtester. Daarmee reisden we af naar Rilland, waar een werkelijk immense Mazda-verzameling te bewonderen is. Kees Hoebeke nam ons mee naar de meest bijzondere modellen in zijn collectie, waaronder een RX-7, 121 'Bolhoed' en de bijzondere Eunos Cosmo.

De meest opvallende auto die je deze week in ons magazine treft, is ongetwijfeld de Milan Roadster Convertible van Stijn van Geleuken. Men neme een Cadillac Seville. Haal daar de achterportieren uit, zaag ‘m door de helft, kort de wielbasis in met een kleine halve meter, leg een blok beton achter de voorstoelen om de rijkwaliteiten op te vijzelen en ziedaar: de Milan Roadster Convertible staat voor u klaar.

Op de rollenbank hebben we deze week een heuse Lexus IS F te gast die een poging doet om de rollen op hol te laten slaan met zijn machtige V8. Japanners stellen vaak niet teleur bij een vermogensmeting, maar of dat deze keer ook weer het geval is?

De absolute knaller van deze week vinden we echter in Klokje Rond. Een heuse Fiat Multipla! Waar de ruime Italiaan vroeger massaal door het slijk getrokken is, groeit de Multipla inmiddels uit tot een ware cultauto. Eentje die ook de jongere generatie kennelijk aanspreekt, want de eigenaresse van de Multipla die aan een grondige controle onderworpen wordt, is namelijk van de 20-jarige Kiki Luk. Zij had grootse plannen met de auto die inmiddels dik drie ton ervaring heeft, maar of er nog meer mooie avonturen in zitten?

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek.